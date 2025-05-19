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美債信降級 投資人緊盯殖利率走向

2025/05/19 05:30

國際信評機構穆迪日前也將美國最高等級Aaa的主權債信評等調降一級至Aa1。（路透資料照）國際信評機構穆迪日前也將美國最高等級Aaa的主權債信評等調降一級至Aa1。（路透資料照）

「債券義勇軍」恐藉拋售債券 牽制川普政府政策

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼標普和惠譽之後，國際信評機構穆迪日前也將美國最高等級「Aaa」的主權債信評等調降一級至「Aa1」，加劇投資人對美國債務定時炸彈即將爆發的擔憂，可能刺激債券義勇軍（bond vigilantes）透過拋售債券來造成殖利率上升，達到牽制政府政策的效果。美國目前國債高達三十六兆美元。

目前控制美國參眾兩院的共和黨正尋求批准一項全面性的減稅、增加支出和削減社會安全網的法案，這可能導致美國債務總額增加數兆美元。儘管市場對美國簽訂貿易協定的樂觀情緒已經出現，但上述所謂「大而美法案」的最終形式的不確定性仍令投資人感到緊張；不過，該法案十六日在眾議院預算委員進行表決時，因共和黨議員跑票而遭否決。

BMO私人財富首席市場策略師施蕾芙（Carol Schleif）表示，債券市場一直密切關注華府今年的動態，穆迪下調美國債信評等，可能讓投資人更加謹慎，在國會辯論「大而美法案」時，債券義勇軍將密切關注，確保議員們遵守財政責任的底線。

無黨派智庫「聯邦預算問責委員會」（CRFB）估計，到二○三四年該法案可能使美國國債增加約三．三兆美元，若決策人士延長臨時措施，債務總額將增加約五．二兆美元。

穆迪表示，歷屆聯邦政府都未能扭轉財政赤字和利息成本上升的趨勢，也不相信正在考慮的財政方案會導致赤字大幅減少。

富蘭克林坦伯頓投資解決方案副投資長高克曼（Max Gokhman）表示，在國會目前的計畫下，資金無著落卻持續揮霍的情況會加速，美債遭降評不令人意外；此外，償債成本持續升高，大型投資人開始逐漸以別的安全資產取代美國公債。

美債殖利率看升 恐加重美元走貶

高克曼指出，美國喪失最高等級的信評，可能導致美國公債危險的「熊陡」（bear steepener，長債殖利率上漲幅度大於短債）循環，進一步對美元造成貶值壓力，並降低美股吸引力。

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