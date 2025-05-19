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台塑︰稅率低於同業 反而有利

2025/05/19 05:30

中國商務部昨宣布，自今日起對美國、歐盟、台灣及日本進口共聚聚甲醛（POM）徵收反傾銷稅。台塑低調表示，稅率僅4％，明顯低於國際同業。（台塑集團提供）中國商務部昨宣布，自今日起對美國、歐盟、台灣及日本進口共聚聚甲醛（POM）徵收反傾銷稅。台塑低調表示，稅率僅4％，明顯低於國際同業。（台塑集團提供）

〔記者張慧雯、鄭琪芳／台北報導〕中國商務部昨宣布，自今日起對美國、歐盟、台灣及日本進口共聚聚甲醛（POM）徵收反傾銷稅。台塑低調表示，POM占台塑營收約一％，影響甚微，但台塑稅率僅四％，明顯低於國際同業，就產品營運來看反而有利。

經部︰持續助業者分散市場

台塑指出，觀察美、歐、日等同業稅率可發現，台塑的反傾銷稅率為四％，較同業低許多，預估未來POM業務將更具優勢；以今年首季POM營收約五．三億元，占台塑首季營收四七二億元僅約一．一％，影響其實不大。

經濟部表示，中國去年五月開始對自台灣進口共聚聚甲醛展開反傾銷調查時，即鼓勵業者積極應訴並補助業者聘僱律師；另為協助分散市場，依石化業者需求採取異業結盟模式，透過邀請海外買主來台採購洽談、加強數位行銷等作法，協助爭取海外商機，將持續協助業者分散市場。

經濟部指出，去年我國聚甲醛出口至中國金額八六○○萬美元，占該產品出口全球比重七十一．一％；在政府及業者努力下，今年前四月出口至中國金額已年減二十五．五％、出口占比亦減少至六十一．七％。

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