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中搞小動作？ 對美POM徵74.9%反傾銷稅

2025/05/19 05:30

中國商務部昨宣布，自今日起對美國、歐盟、台灣及日本進口共聚聚甲醛（POM）徵收反傾銷稅。台塑低調表示，稅率僅4％，明顯低於國際同業。（資料照）中國商務部昨宣布，自今日起對美國、歐盟、台灣及日本進口共聚聚甲醛（POM）徵收反傾銷稅。台塑低調表示，稅率僅4％，明顯低於國際同業。（資料照）

美中關稅戰休兵僅一週 中又指控美歐日台進口共聚聚甲醛涉傾銷

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管美中十二日於瑞士日內瓦談判後，已同意互相大幅削減對等關稅，為期九十天；但路透報導，中國商務部週日宣布，對原產於美國、歐盟、日本和台灣的進口共聚聚甲醛（POM，一種工程塑膠）徵收最高七十四．九％的反傾銷稅。

中國商務部是在去年五月美國大幅提高對中國電動車、電腦晶片和其他進口產品的關稅後不久，對進口共聚聚甲醛啟動反傾銷調查，並於結果出爐後做出上述的決定。

中國商務部表示，共聚聚甲醛可以部分取代銅和鋅等金屬，並有在汽車零件、電子產品和醫療設備等廣泛應用的潛力。中國商務部今年一月表示，初步調查結果認定上述國家有傾銷事實，並從一月二十四日起以保證金形式實施初步反傾銷措施。

對台廠課32.6％關稅 台塑僅4％

根據中國商務部週日公告，對來自美國的進口產品徵收最高七十四．九％的反傾銷稅，歐盟進口產品則將面臨三十四．五％的反傾銷稅；對日本進口產品徵收三十五．五％的反傾銷稅，但旭化成集團（Asahi Kasei）除外，該公司將被徵收特定稅率二十四．五％；對台灣進口產品徵收三十二．六％一般關稅，其中對台塑公司徵收四％關稅，對台灣寶理塑膠公司徵收三．八％的關稅。

美中雙方在瑞士日內瓦的談判後，已同意互相削減一一五％對等關稅稅率，為期九十天，期間繼續就經貿議題展開對話，讓市場預期美中貿易戰將有所緩和，中國官媒《環球時報》近日更聲稱，該協議應予以延長。然而，才不過一週時間，中國就對來自美國的共聚聚甲醛徵收最高七十四．九％的反傾銷稅。

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