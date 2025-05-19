不婚、獨老、頂客族大增 全國兩人以內宅 占比快過半

不婚、頂客族、老人獨居等家庭型態占全台比重快要過半。（中央社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕不婚不生、頂客族、老人獨居等家庭型態占全台比重快要過半。根據內政部統計，去年第四季全國設有戶籍宅數七七三．二一萬宅，其中一人一宅有二二七．八萬宅、占比近三成，若加計兩人一宅一五二．三三萬宅，兩類家庭組成型態超過三八○萬宅、占比四十九％，等於每二．○三宅就有一宅僅兩人以下設籍。

設籍兩人以下家庭 雙北及高市皆已過半

房產業者指出，觀察六都兩人以下的家庭組成占比，台北、新北及高雄市都已過半，桃園、台中及台南市也超過四十六％，家庭成員趨少化在主要都會區相當普遍。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一人一宅增加，可能與稅負及人口結構有關，今年「囤房稅二．○」上路，須設籍才能適用自住稅率，因此去年第四季開始設籍增加，加上全國人口數逐漸減少，有些銀髮屋主可能剩下自己一人，也導致單人一戶更普遍。

囤房稅二．○上路 推升一人一宅數增加

房市專家何世昌表示，結婚率下降、離婚率升高是多數國家面臨的棘手問題，政府可考慮將補助資源集中於「催婚、催生」，以減緩不婚不生的社會趨勢，連帶降低獨身宅數量。不過，即使補助也需很長一段時間才能看到效果，短期內仍難扭轉。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，除了不婚不生、獨老外，新興產業聚落取代傳統都會區的就業、居住機會，以及房地合一稅、囤房稅二．○等新制度，都是創造一人一宅現象的原因。而戶內人口趨少，對應的是住宅面積、物業管理、社區服務，等於是另一種建築開發商機、產業升級及租賃服務的機會。

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