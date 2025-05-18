「揹」感壓力 房貸負擔率連3季突破46%

內政部不動產資訊平台最新統計，去年第四季全國房貸負擔率四十六．六二％，雖較上季減少○．一八個百分點，仍是二○○二年第一季有統計以來的史上第二沉重。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部不動產資訊平台最新統計，去年第四季全國房貸負擔率四十六．六二％，雖較上季減少○．一八個百分點，仍是二○○二年第一季有統計以來的史上第二沉重，且連續三季突破四十六％，房貸占家庭可支配所得比重仍高。

北市71％ 新北61％ 中市56％

去年第四季六都房貸負擔率，僅桃園市貼近四成，台北市最高、約七十一．二一％，新北市約六十一．○一％，其他依序為台中市的五十六．二六％、高雄市的四十五．七三％及台南市的四十五．○六％。

請繼續往下閱讀...

全國僅基隆市的房貸負擔率仍低於三十％，苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、嘉義市，以及離島的澎湖縣、金門縣等全數介於三十％至四十％之間。

房市專家何世昌指出，雖然購屋負擔依然偏重，但隨著都會區規模擴張、捷運與交通建設延伸，都會區外圍仍可買到交通便利且房價相對親民的物件，購屋族不妨擴大購屋區域範圍，以降低房貸負擔。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，因家庭可支配所得平均增速追不上房價，房價所得比與房貸負擔率當然是節節攀升，近來房價漲幅已經趨緩，但官方統計房貸占可支配所得比率還是用二十年期房貸計算，與現在動輒三十年期的房貸相較有點失真。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛也說，國內房市的投資需求強，除資產增值誘人外，多元付款方式也是原因之一，例如預售屋有低首付、零工程期款等低門檻槓桿操作，而成屋放款過去側重擔保品價值的債權保障，或是房市長期漲多跌少的固化預期，房價只漲難跌，才會形成房貸負擔率持續飆高的結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法