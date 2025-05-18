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房價指數急煞車 季漲幅不到1％

2025/05/18 05:30

近8季全國住宅價格指數走勢近8季全國住宅價格指數走勢

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部不動產資訊平台最新統計，去年第四季全國住宅價格指數為一五○．九八、季漲幅僅○．八六％，是二○二○年第三季以來季漲幅最小的一季，而六都中有半數低於一％。

桃市、中市、南市季漲幅 均不到一％

去年第四季六都住宅價格指數季漲幅，以高雄市最高、約一．九六％，第二、三名分別為台北市的一．二五％，以及新北市的一．○三％，桃園市、台中市及台南市的季漲幅均不到一％。再觀察去年第三季的季漲幅，除台北市季漲○．五七％外，全國、其他五都全數超過二％；房產業者認為，在央行選擇性信用管制與房貸總量管制雙管齊下後，去年第四季房價上漲力道已明顯弱化。

統計報告分析，去年第四季營建工程業、不動產及住宅服務業的國民生產毛額季增幅均明顯減緩，且根據國泰房地產指數，去年第四季新案成交量萎縮逾五成，台南、高雄甚至出現新案房價微幅下跌；再觀察去年第四季建物所有權買賣移轉棟數，合計不到八萬棟，也萎縮近十六％。

房市專家何世昌分析，去年上半年房市呈現價量齊漲，但下半年漲幅與成交量逐季收斂，只剩預售屋價格相對堅挺，中古屋則因個別屋主財務情況而有零星降價；雖然房市價量已大幅冷卻，但因低利率環境未變，買賣方僵局持續，不會那麼快出現房價大幅下修狀況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，去年第四季央行加碼打炒房措施後，房市迅速降溫，呈現量縮與房價高檔盤整格局，今年碰上股匯市場大幅震盪，房市恐將打破僵局而出現明顯轉向。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，去年由高雄、雙北房價領漲局面已經改變，央行房貸總量管制效應擴大到全台，今年除了自住剛需可支撐生活機能成熟的都會區買盤外，其餘新市鎮房市的價量下修壓力將不小。

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