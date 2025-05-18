COMPUTEX 倒數 黃仁勳兆元宴暖身

輝達執行長黃仁勳昨宴請台廠供應鏈夥伴，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里等人與會，再現總市值數百兆台幣的IT界餐宴。（記者田裕華攝）

宴請台廠供應鏈夥伴 魏哲家、林憲銘等人與會

〔記者林菁樺／台北報導〕一年一度的台北國際電腦展（COMPUTEX）二十日正式開幕，總統賴清德將親赴科技盛事。輝達執行長黃仁勳先颳起旋風，除了十九日要在台北流行音樂中心進行主題演講，十七日週末更化身趕場超人，中午先與家人聚餐，傍晚宴請台廠供應鏈夥伴，包括台積電董事長魏哲家、緯創董座林憲銘等人與會，再現總市值數百兆台幣的IT界餐宴，為COMPUTEX暖身。

台北國際電腦展五月二十日至二十三日於南港展覽館一館及二館盛大舉行，今年以「AI Next」為主軸，聚焦智慧運算與機器人、次世代科技及未來移動三大主題；主辦單位外貿協會表示，展覽規模將再創新高，共匯集近一四○○家參展商、四八○○個攤位。

請繼續往下閱讀...

大讚台廠「The world’s most amazing CEOs」

今年COMPUTEX Keynote演講陣容雖難追上去年的超強夢幻組合，但黃仁勳繼二○二三年後，再次力挺COMPUTEX，於開幕前一天開講，且今年美國總統川普就任、祭出對等關稅，貿易遊戲規則重組，藉由COMPUTEX盛會，輝達與台廠AI（人工智慧）供應鏈再次聚首的場合，顯得格外關鍵。

兆元宴仍在黃仁勳「愛店」之一的窯磚餐廳舉行。黃仁勳抵達餐廳後，鼓掌大讚供應鏈夥伴，稱其是「The world’s most amazing CEOs」，隨後再次紀念合影，包括林憲銘、聯發科執行長蔡力行、魏哲家、廣達董事長林百里、廣達副董梁次震、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等，上次沒出現的仁寶董事長陳瑞聰這次也開心赴宴。

黃仁勳下榻的飯店與他來台必訪的餐廳都有許多粉絲守候，也有民眾一家大小把握難得機會留下合照，還有人拿著棒球、球帽等請他簽名，而黃仁勳多是來者不拒、相當寵粉，一邊接受媒體訪問，也一邊簽名，把握時間「飯撒」（fan service），展現十足親和力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法