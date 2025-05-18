美關稅風暴》46%輸美 岡山螺絲窟最冷春天

高雄線材大盤商哀嘆近期買氣冷清、成交量弱。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／專題報導〕美國對等關稅加上新台幣急升雙重衝擊，高雄岡山「螺絲窟」的工廠苦不堪言，線材大盤商哀號近期買氣冷清、成交量疲弱；某大鋼廠甚至接單與生產均破有史以來最低迷的紀錄，大部分業者目前只能先降低產能因應，靜待台美關稅談判結果。

美國對等關稅加上新台幣急升匯率波動衝擊，高雄岡山《螺絲窟》產業苦不堪言！（記者蘇福男攝）

根據財政部統計，去年我國螺絲、螺帽扣件出口美國占比高達四十六％，是重要經濟命脈，其中，高雄金屬加工製品產值達二三三○億元，輸美產值約五六四億元，螺絲、螺帽占了九十二％。

請繼續往下閱讀...

岡山本洲工業區聚集近百家中小規模螺絲工廠，是產業興衰指標。部分業者指出，去年下半年起，螺絲工廠訂單減少，移工加班突然變少，下班後廠區一片冷清，和以往熱絡景象成強烈反比；今年以來的關稅戰更增添不確定因素，讓業者對後市「剉咧等」！

政府補助方案 中小企看得到吃不到

一名從事汽車材料業三十年的業者感嘆，「從業以來首次遇到這種亂局，而且看不到未來」；他說，岡山「螺絲窟」多是中小企業，政府提出的多項補助方案，對他們而言「看得到、吃不到」，目前業者大多以降低產能觀望，待關稅談判結果出爐再見機行事。

線材業者指出，這段期間業者們多看少做，大家心態趨於保守，不只台灣，鄰近越南市場也同樣買氣低迷，因而調降熱軋捲生產商價格。

此外，台電五月十六日起將對用電大戶率先實施夏月電費，鋼鐵及螺絲廠、抽線廠、電鍍廠將再增加營運成本，「關稅、台幣升值、電價衝擊一波接一波，今年特別辛苦」。

台灣螺絲公會前理事長蔡圖晉表示，我國螺絲、螺帽產品四成以上出口美國，這兩年螺絲扣件產業不景氣，業者好不容易苦撐活下來，這波又面臨關稅衝擊，業者期望政府盡速與川普政府談判出好結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法