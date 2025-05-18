美關稅風暴》「滾」出千億產值 員林輪胎業退無可退

建大輪胎總裁楊銀明坦言，台灣輪胎業已退無可退，生產基地移往美國風險大，現在只能期盼政府談出較好的關稅條件。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／專題報導〕彰化員林是台灣輪胎產業聚落，撐起逾千億元新台幣產值，台灣輪胎業兩大巨頭正新、建大都在此建廠，一九六○年代從耕耘機輪胎、自行車胎起家，一九九○年代西進中國，川普一．○美中貿易大戰開打後分散生產基地；業者無奈地說，西進轉南向，難道現在得頂著虧損風險、被迫去美國，都已退無可退了。

台灣輪胎產業四十年來憑藉技術升級與靈活的市場布局，為台灣製造業寫下一頁傳奇，但在這次美國的對等關稅中，又遇到新的挑戰。

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輪胎業榮枯與汽車產業連動，隨著電動車帶來的商機，輪胎業者正展開新布局，怎料美國總統川普對等關稅大刀揮下，所有的計畫戛然而止。建大輪胎年營業額逾新台幣四百億元，國內第二大、世界排名約十四；總裁楊銀明說，這是從未有過的「亂局」，目前雖有九十天豁免期，掀起一片「拉貨潮」，但七、八月之後，又是另一個局面。

楊銀明坦言，台灣的輪胎業早年前進中國，開創出新局，但美國於二○一五年對中國生產的輪胎祭出「雙反（反傾銷、反補貼）」關稅，逼迫業者往東南亞、印度等地設新廠，如今對等關稅提出，難道「我們要去美國了嗎？」輪胎製造的原物料為橡膠，世界天然橡膠的產地集中在東南亞，美國沒有相應的石化原料廠，人力成本又貴，目前唯一的辦法就是「不要亂動，走一步、算一步」。

成本高 現赴美「很不保險」

楊銀明說，每一次變局都是機會，美國是全球最重要的輪胎消費市場，上一波美中貿易大戰，台灣的大廠業者被迫出走中國，躲過「雙反」危機，這次危機又來了，川普當然希望業者到美國投資設廠，但這時候去「很不保險」。目前建大在整個北美市場營收占比達四十％，如果談判不順利被課以高關稅，而業者只有提高終端售價，將導致美國國內通膨再起，而川普決策反反覆覆，屆時可能會降低關稅，以降低通膨。

對於這次對等關稅危機，政府已提出九三○億元的補貼產業政策。楊銀明認為，此舉效果有限，還不如對銷美的業者降低所得稅二％；他強調，這必須先進行盤點，目標是讓業者度過危機，不要因此削弱競爭力為原則。

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