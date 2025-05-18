晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美關稅風暴》「滾」出千億產值 員林輪胎業退無可退

2025/05/18 05:30

建大輪胎總裁楊銀明坦言，台灣輪胎業已退無可退，生產基地移往美國風險大，現在只能期盼政府談出較好的關稅條件。（記者顏宏駿攝）建大輪胎總裁楊銀明坦言，台灣輪胎業已退無可退，生產基地移往美國風險大，現在只能期盼政府談出較好的關稅條件。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／專題報導〕彰化員林是台灣輪胎產業聚落，撐起逾千億元新台幣產值，台灣輪胎業兩大巨頭正新、建大都在此建廠，一九六○年代從耕耘機輪胎、自行車胎起家，一九九○年代西進中國，川普一．○美中貿易大戰開打後分散生產基地；業者無奈地說，西進轉南向，難道現在得頂著虧損風險、被迫去美國，都已退無可退了。

台灣輪胎產業四十年來憑藉技術升級與靈活的市場布局，為台灣製造業寫下一頁傳奇，但在這次美國的對等關稅中，又遇到新的挑戰。

輪胎業榮枯與汽車產業連動，隨著電動車帶來的商機，輪胎業者正展開新布局，怎料美國總統川普對等關稅大刀揮下，所有的計畫戛然而止。建大輪胎年營業額逾新台幣四百億元，國內第二大、世界排名約十四；總裁楊銀明說，這是從未有過的「亂局」，目前雖有九十天豁免期，掀起一片「拉貨潮」，但七、八月之後，又是另一個局面。

楊銀明坦言，台灣的輪胎業早年前進中國，開創出新局，但美國於二○一五年對中國生產的輪胎祭出「雙反（反傾銷、反補貼）」關稅，逼迫業者往東南亞、印度等地設新廠，如今對等關稅提出，難道「我們要去美國了嗎？」輪胎製造的原物料為橡膠，世界天然橡膠的產地集中在東南亞，美國沒有相應的石化原料廠，人力成本又貴，目前唯一的辦法就是「不要亂動，走一步、算一步」。

成本高 現赴美「很不保險」

楊銀明說，每一次變局都是機會，美國是全球最重要的輪胎消費市場，上一波美中貿易大戰，台灣的大廠業者被迫出走中國，躲過「雙反」危機，這次危機又來了，川普當然希望業者到美國投資設廠，但這時候去「很不保險」。目前建大在整個北美市場營收占比達四十％，如果談判不順利被課以高關稅，而業者只有提高終端售價，將導致美國國內通膨再起，而川普決策反反覆覆，屆時可能會降低關稅，以降低通膨。

對於這次對等關稅危機，政府已提出九三○億元的補貼產業政策。楊銀明認為，此舉效果有限，還不如對銷美的業者降低所得稅二％；他強調，這必須先進行盤點，目標是讓業者度過危機，不要因此削弱競爭力為原則。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財