美關稅風暴》中部機械業縱谷 匯率、關稅夾殺

台灣製造業產業聚落分布（資料來源︰經濟部2023年產業聚落 單位︰家數、萬人、新台幣億元 製表整理︰財經新聞群組）

編者按：

台中市精密機械科技園區廠商加班因應訂單。（記者黃旭磊攝）

川普關稅疊加近來新台幣強勁升值，台灣製造業可說是壓力巨大、尤其是傳統產業。從製造業輸美比重與其毛利率等數據對比，無論是暫時的基礎關稅十％，或是智庫評估對等關稅最終談判結果可能是十五％至二十％，機械、金屬五金、塑橡膠與運輸工具製造業等都難逃衝擊，尤其是「中小微」企業；而若以產業聚落來看，「中部地區」恐將是最大受災區。

〔記者黃旭磊／專題報導〕從神岡、大甲、豐原、太平到大里的大肚山縱谷，聚集了逾萬家大小工廠，產銷全球各式機密機械與零件，讓台灣位居全球第三大工具機出口國，且在精密機械產業扮演著舉足輕重的地位。而中部機械業縱谷近來卻蒙受川普關稅與新台幣匯率強勁升值的雙重打擊；業者形容，現在是因關稅而按下暫停鍵，而新台幣強升連本錢都賠進去。

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機械公會：對美順差卻課重稅 不公平

台灣機械公會理事長莊大立曾當面向總統賴清德「抱怨」；他說，機械業進口非常多的半導體設備，對美貿易是順差，卻被課重稅是不公平的競爭。

台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長林守堂強調，川普關稅政策多變、新台幣強勁升值，兩項衝擊夾殺勢必造成轉單，業者短期內只能觀望；現在海外客戶多在觀望，若台美談判後關稅仍超乎預期，短期拉貨後未來將砍單調整，若後續接不到訂單，業界將被迫放無薪假、甚至裁員。

林守堂還說，近期中國傳來急單，要求在關稅正式實施前趕緊供貨，顯見川普重稅已讓「紅色」及「非紅」兩條供應鏈壁壘分明，台廠恐需選邊站。

有機械業者坦言，現在只要海外客戶願意拉貨，廠商就只能被迫分攤部分關稅成本，這兩個月產線員工都在加班趕工，趕在五月底出貨裝船，以免對等關稅再變化而影響訂單。

台中市仁化工業區廠協會呼籲「勿讓新台幣對美元升值超過二十七元的成本關卡」；仁化工業區廠協會理事長蔣國欽說，國外客戶多在一年前議價匯率，平均以三十一．八元兌一美元下單，廠商都需趕在關稅確定前出貨，製程有一定時間，等到八月出完單「連本都要付出去了」，實在措手不及。

中華民國全國總工會秘書長温宗諭說，曾聽說五金產業約有成訂單出口至美國，短暫出現砍單情形，隨對等關稅暫緩九十日，業者依合約趕工出貨，就怕未來還有變數。

民進黨立委何欣純表示，手工具工業不管OEM、ODM或自有品牌，全世界一半產業鏈都在中台灣，產業出貨有貸款壓力，碰到關稅提高就擔心有哪批貨正在生產，或已在美國港口落地，整個成本壓力很大。

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