盤勢分析》電腦展下週登場 電子股再吸金

新冠疫情又見增溫，防疫股轉強。（資料照）

美中關稅休兵利多消退，昨日台股電子權值股漲跌互見，台積電（2330）股價震盪、但收在當日最高，加上航運族群商機、股價雙強，萬海（2615）強攻漲停，貨櫃三雄強勢，支撐加權指數站上波段高點，終場上漲113.44點，以21843.69點作收，成交量約3498億元，週線連4紅。

因美國科技股疲弱，昨日台股資金轉向金融與傳產股，尤以航運族群最強，造紙、觀光族群漲勢也旺，因新冠疫情又見增溫，防疫股轉強，而今日核三廠停機，引燃供電穩定話題，帶動重電族群表現，唯大同（2371）遭工程會停權、放量重挫。

請繼續往下閱讀...

昨日土洋對作，外資買超157.13億元、投信賣超34.17億元、自營商賣超6.07億元，三大法人合計買超116.89億元；外資台指期淨空單減少1口，累計外資台指期淨空單約3.7萬口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，因Meta延遲推出大語言模型，影響科技股表現，昨日亞股大多震盪整理，台股則量縮上漲，多頭格局暫時未變，且AI需求仍強勁，下週又有台北國際電腦展（COMPUTEX），電子股震盪後仍有望再轉強。

群益期貨表示，外資期貨、現貨布局略微樂觀，自營商選擇權呈現保守，月選呈現樂觀，整體籌碼面也略微樂觀。從技術面來看，台股波動率走低態勢不變，不過在電金傳權值股輪漲帶動下，短線拉回可樂觀看待。（記者歐宇祥）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法