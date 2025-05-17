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股東會速報》雙鴻今年水冷散熱營收比重將達4成

2025/05/17 05:30

雙鴻董事長林育申指出，今年AI伺服器水冷散熱、VGA顯卡將是雙鴻主要獲利動能。（資料照，記者歐宇祥攝）雙鴻董事長林育申指出，今年AI伺服器水冷散熱、VGA顯卡將是雙鴻主要獲利動能。（資料照，記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申昨表示，因輝達（NVIDIA）GB200伺服器將在6月放量、下半年迭代到GB300，將推升下半年營運，有望逐季提升，全年水冷散熱產品營收比重有望達40%。因伺服器產品需求旺盛，泰國廠估第四季滿載，並因應客戶非中國生產需求，將加速泰國廠產能提升。

林育申指出，今年AI伺服器水冷散熱、VGA顯卡將是雙鴻主要獲利動能，不過美中關稅戰左右區域生產布局，匯率則壓抑毛利率表現，仍審慎觀察後續變動。

產能布局部分，林育申表示，雙鴻正建設泰國第二廠區，加速轉移中國廠產能，到今年下半年泰、中產能將各占一半，今年資本支出也因此增約5億元。

華新：辛苦一兩年後會好轉

〔記者林菁樺／台北報導〕不鏽鋼大廠華新（1605）昨召開股東會，董事長焦佑倫表示，國際局勢動盪，政經環境有劇烈波動，華新已是跨國、跨洲企業，深受外在環境影響，去年營運處於低獲利水平，而今第一季算穩健，不要再有太大意外，這一、兩年辛苦後會好轉。

他特別提到，匯率劇烈波動短期會有影響，企業需要適當的匯率，關鍵是穩定；而能源、政經環境是影響華新未來營運重要關鍵，能源是台灣經濟命脈重中之重，華新許多產業與能源有關，盼政府提供有競爭力能源。

焦佑倫表示，經貿、關稅等議題尚未塵埃落定，不確定因素仍多，需再觀察。對今年華新營運展望，焦佑倫說，台灣地區、電纜事業相對穩健。

嘉泥營收結構朝4321目標邁進

〔記者楊雅民／台北報導〕嘉泥（1103）昨天召開股東會，嘉泥董事長張剛綸表示，嘉泥四大事業體營收結構將朝「4321」的目標邁進，水泥營收比重占4成、旅宿占3成、裝卸倉儲占2成、資產管理占1成。

嘉泥去年營收為29.85億元，創歷史新高，其中水泥事業營收12.2億元，已占營收比重41%；旅宿服務營收8.01億元，占營收比重27%；裝卸倉儲營收6.62億元，占營收比重22%；資產管理營收3.02億元，占營收比重10%。

觀察到旅宿成長強勁，嘉泥已啟動「人之初」產後護理台中館籌設計畫，預計於2026年開幕；而在日本沖繩投資的「HOTEL COLLECTIVE」飯店，去年平均住房率超過8成，今年第一季住房率更突破9成，房價也逐步向上調，成長動能強勁。

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