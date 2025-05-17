飆股幕後》營運有轉機 橙的6天漲5成

胎壓偵測器廠橙的電子第一季稅後淨利2304萬元，年增逾4成，EPS 0.99元，創單季歷史次高。（圖取自官網）

記者楊雅民／特稿

胎壓偵測器（TPMS）廠橙的電子（4554）第一季稅後淨利2304萬元，年增逾4成，每股稅後盈餘（EPS）0.99元，創單季歷史次高，股價從5月8日的29.5元起漲，昨一度上漲至44.55元的8年來新高，短短6個交易日股價最高漲幅逾5成，昨雖量縮價跌，收在42.75元，但因短線股價漲幅大，連續3日被公布為注意股票，下週一起列入處置股票，處置期至6月2日止。

橙的電子前兩年因美、日客戶面臨高庫存調節壓力，造成營收表現欠佳，去年客戶端調整策略效益浮現，訂單回流；美國僅一家客戶，目前訂單也未受到對等關稅影響，美、日客戶今年訂單已回復到正常軌道。

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為擴大歐洲市場版圖，橙的幾年前設立直營銷售據點，推動歐洲AM（售後維修市場）模式轉型，在直營與經銷客戶雙軌並行推動下，歐洲銷售動能強勁，帶動公司整體成長力道。

橙的4月營收4555萬元，年增40.32%，累計1~4月營收達1.59億元，較去年同期成長22.12%，創近10年同期新高。目前歐洲市場的銷售比重約48%，若加上美國市場，歐美市場占橙的營收比重逾6成，日本約占5~10%、台灣約17.1%。隨著全球車市保有量與平均車齡攀升，且台灣法規強制要求所有小型轎車標配TPMS，新車標配的普及，為AM市場零件更換需求奠定成長基礎。

法人指出，橙的第二季營運可望維持成長走勢，但獲利會受匯損影響；因去年下半年基期較高，下半年營收成長幅度預期會比上半年趨緩，全年維持成長的方向不變。法人也提醒，橙的成交量偏少，本波最大日成交量僅1600餘張，投資人介入宜注意流動性風險。

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