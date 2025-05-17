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飆股幕後》受惠搶運潮 長榮創新天價

2025/05/17 05:30

長榮海運受惠美中關稅戰休兵，吸引買盤大軍進駐，昨日盤中再創新天價，終場收260.5元。（資料照，長榮提供）長榮海運受惠美中關稅戰休兵，吸引買盤大軍進駐，昨日盤中再創新天價，終場收260.5元。（資料照，長榮提供）

記者王憶紅／特稿

貨櫃海運龍頭長榮海運（2603）受惠美中關稅戰休兵，吸引買盤進駐，昨股價一度攻高到265元、再創新天價，終場收260.5元，若加上2022年減資6成，以及這幾年高額配息，還原權值股價早遠超疫情期間的最高價233元；長榮本週股價大漲23.46%。

美中關稅戰休兵90天，貨主趕在8月10日前在美清艙完畢，以免川普關稅政策變變變下，恐又要支付高關稅。考量艙位、運送時間，貨主「快樂的時光很短暫」，貨櫃航運市況立即炒熱。

長榮領先陽明（2609）、萬海（2615）股價率先創新高，法人分析，長榮美國線營收占比逾40%，陽明逾30%，萬海不到30%，且長榮經大幅減資後，目前股本僅216.5億元，在貨櫃三雄中股本最小；且長榮集團總船隊數達226艘，今年第一季運能181萬TEU標準箱，全球市占率5.6%，全球船隊運能排名第七名，船隊數比陽明、萬海多出一倍以上，因此美國線搶運潮對長榮最為有利。

長榮第一季獲利273.58億元，年增57.39%，EPS達12.64元，大賺逾一個股本，獲利亮眼，每股擬配發現金股利32.5元，以昨收盤價計算，現金殖利率達12.47%。有高獲利、高殖利率護體，加上美國線占比高，且今年長約又簽得價量齊揚，長約占美國線比重60%，因此長榮第二季營收可望月月高，成貨櫃三雄中法人首選。三大法人本週買超長榮7.4萬張，其中外資買超5.7萬張。

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