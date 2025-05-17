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美中關稅戰休兵 美國線運價飆漲

2025/05/17 05:30

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大漲，週漲幅9.97%，為連2漲。（資料照）最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大漲，週漲幅9.97%，為連2漲。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠美中關稅戰休兵90天、客戶趕出貨，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大漲134.22點至1479.39點，週漲幅9.97%，為連2漲。四大主要航線中，遠東到美西運價漲31.7%，站上3000美元，遠東到美東站上4000美元，漲幅達22%。

市場人士說，目前中國到美國航線幾乎滿艙，艙位滿到6月第一週，運價更是水漲船高，6月起還要加收綜合費率附加費GRI。據聞，多數船商下週起都要將運輸歐洲、中南美洲的船，調往美國線「搶錢」。

船商調往美國線「搶錢」

貨櫃三雄萬海（2615）昨漲停作收，週漲28.18%，長榮（2603）昨漲15元，以260.5元作收，週漲23.46%，陽明（2609）昨漲4.5元，以84元作收，週漲近17%。

最新運價中，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）1154美元，週跌0.6%；遠東到地中海每TEU為2082美元，週跌0.33%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）3092美元，週漲744美元，漲幅31.7%；遠東到美東每FEU達4069美元，上漲734美元，週漲22%；遠東到東南亞每TEU週漲4美元，達434美元，漲幅0.93%。

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