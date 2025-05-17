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看好AI需求 緯創加碼北美布局

2025/05/17 05:30

緯創昨天召開年度股東常會，董事長林憲銘（右起）、總經理林建勳看好公司營運。（記者方韋傑攝）緯創昨天召開年度股東常會，董事長林憲銘（右起）、總經理林建勳看好公司營運。（記者方韋傑攝）

德州新廠明年啟用 高階產品生產據點

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠緯創（3231）董事長林憲銘昨於股東會後表示，地緣政治與關稅變數加劇，全球產業供應鏈持續洗牌，但今年上半年的AI伺服器出貨仍將顯著成長，下半年仍可望延續強勁動能，將持續加碼北美布局，德州達拉斯新廠預計明年啟用，將成為高階高效能運算產品關鍵生產據點。

AI伺服器成長力道強勁

林憲銘指出，今年AI伺服器領域成長力道強勁，企業AI轉型趨勢明確，即便面對美中科技禁令及潛在關稅壓力，但對終端採購意願影響有限，剛性算力需求依舊存在，高階產品仍然供不應求，且以美國為主的客戶，重視與台灣供應鏈的長期合作關係，看好AI伺服器能帶動集團營運擴張。

針對美國布局，緯創總經理林建勳表示，德州達拉斯新廠僅需裝修即可啟用，預計12到15個月內完成。已確定首家客戶將使用當地產能，其他客戶則持續洽談中，並依下游需求推動相關規劃。而中東的生意，也會透過支援客戶的方式間接拓展業務版圖。

筆電市場仍面臨關稅變數

對於傳統NB業務，林建勳坦言情勢相對保守，公司原本預期Windows 10終止支援與疫情後更換潮，將推動換機需求，但若美方加徵關稅，恐導致筆電售價上升10%、20%，壓抑消費者更換意願。

林建勳說，雖然緯創在墨西哥已有20年布局經驗，當地也受惠美墨加協定，輸美商品具零關稅優勢，但當地缺乏完整供應鏈，關鍵零組件多需自亞洲進口，製造成本明顯高於亞洲，若無強烈的客戶需求或政策誘因，是否擴大墨西哥筆電產能需審慎評估。

林憲銘直言，今年的關稅與地緣政治議題比起以往來得更複雜，為企業營運帶來空前壓力，未來營運策略必須將國家安全、國際關係納入考量，傳統自由貿易的假設已難以成立，企業需調整思維，強化應變能力與策略敏捷度。

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