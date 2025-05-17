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黃仁勳重現兆元宴 519公布台總部地點

2025/05/17 05:30

黃仁勳將於下週一（19日）公布輝達台灣總部地點。（資料照，貿協提供）黃仁勳將於下週一（19日）公布輝達台灣總部地點。（資料照，貿協提供）

盼與張忠謀共進晚餐

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達執行長黃仁勳昨日搭乘私人飛機抵台，市場好奇輝達台灣總部地點究竟花落何處，黃仁勳大賣關子，裝神秘地表示，下週一在台北國際電腦展（COMPUTEX）專題演講時再告訴大家，先不能公布，否則大家就沒有驚喜；他昨晚先與台積電（2330）董事長魏哲家吃飯，今日將重現「公司市值千兆元餐會」，也希望今晚與台積電創辦人張忠謀共進晚餐。

黃仁勳剛從沙國拿到AI大單，他表示，各國都需要AI基礎建設，雖然全球面臨貿易協商、關稅、地緣政治等挑戰，但等相關供應鏈重組與調整完成後，台灣仍是全球AI科技的中心，台灣有很多聰明、創新的企業，他相信台灣將持續蓬勃發展。

支持川普重塑美國供應鏈

提到美國總統川普，黃仁勳直言，川普要重塑美國供應鏈，這是他的遠見與願景，過去美國減少對於製造業的重視，現在川普政策就是要扭轉這種局面，川普做的事是正確的，「我會全力支持他」，相信他會成功。

黃仁勳指出，這次會把最先進的技術、生態系搬到台北國際電腦展，他將在主題演講揭示最新技術，台灣是全球AI技術的中心。至於輝達台灣總部的地點，黃仁勳說，下週一再對外說明，台灣輝達研發人員持續擴增，未來需要更大的辦公室，台灣每個地方都是很好的地點。

黃仁勳來台行程滿檔，今日將重現「公司市值千兆元餐會」，宴請鴻海（2317）、廣達（2382）等台灣重要科技公司大老，共商川普關稅與美中禁令因應對策，今日晚間並將擔任2025雙北世界壯年運動會聖火手，風光亮相，19日將在台北流行音樂中心壓軸發表COMPUTEX主題演講，21日召開全球媒體聯訪記者會。

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