美國德州新廠啟用 環球晶擬加碼投資40億美元

矽晶圓大廠環球晶德州新廠（GWA）16日正式開幕啟用，是美國暌違二十多年來，首度興建最先進的矽晶圓製造生產線。（環球晶提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶德州新廠（GWA）正式開幕啟用，董事長徐秀蘭宣布有意加碼投資四十億美元（一二○七億台幣），進行德州廠第三與第四期擴建工程，但將等現有廠區獲利、客戶應允合理價位的長約、且官方願意協助等條件滿足後，才能決定加碼投資時間表。

環球晶董事長徐秀蘭。（資料照）

環球晶德州新廠是美國暌違二十多年來，首度興建最先進的矽晶圓製造生產線。徐秀蘭昨早跨海召開說明會，她表示，環球晶德州廠區可投入六期建設，目前已完成一、二期，第一期預估今年產出並將逐季貢獻營收，投資額約三十五億美元。

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新廠開幕可說賓客雲集，包括美國投資加速辦公室執行長Michael Grimes、我國經濟部長郭智輝、美國在台協會處長谷立言、駐美代表俞大㵢、謝爾曼市市長Shawn Teamann及全球數百位客戶、供應商與合作夥伴共同見證。

美國就地供貨 長線需求殷切

徐秀蘭說，關稅政策雖還不確定，但考量有利的關稅結構、客戶對矽晶圓在美國就地供貨的長線需求殷切等因素，環球晶擬計畫再加碼投資四十億美元，在美國總投資將達七十五億美元。徐秀蘭強調，這是一個承諾、也是一個方向，但還未有時間表，只是表達有很高的意願持續在當地投資，伺機而動來擴大生產。

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