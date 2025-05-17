晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美國德州新廠啟用 環球晶擬加碼投資40億美元

2025/05/17 05:30

矽晶圓大廠環球晶德州新廠（GWA）16日正式開幕啟用，是美國暌違二十多年來，首度興建最先進的矽晶圓製造生產線。（環球晶提供）矽晶圓大廠環球晶德州新廠（GWA）16日正式開幕啟用，是美國暌違二十多年來，首度興建最先進的矽晶圓製造生產線。（環球晶提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶德州新廠（GWA）正式開幕啟用，董事長徐秀蘭宣布有意加碼投資四十億美元（一二○七億台幣），進行德州廠第三與第四期擴建工程，但將等現有廠區獲利、客戶應允合理價位的長約、且官方願意協助等條件滿足後，才能決定加碼投資時間表。

環球晶董事長徐秀蘭。（資料照）環球晶董事長徐秀蘭。（資料照）

環球晶德州新廠是美國暌違二十多年來，首度興建最先進的矽晶圓製造生產線。徐秀蘭昨早跨海召開說明會，她表示，環球晶德州廠區可投入六期建設，目前已完成一、二期，第一期預估今年產出並將逐季貢獻營收，投資額約三十五億美元。

新廠開幕可說賓客雲集，包括美國投資加速辦公室執行長Michael Grimes、我國經濟部長郭智輝、美國在台協會處長谷立言、駐美代表俞大㵢、謝爾曼市市長Shawn Teamann及全球數百位客戶、供應商與合作夥伴共同見證。

美國就地供貨 長線需求殷切

徐秀蘭說，關稅政策雖還不確定，但考量有利的關稅結構、客戶對矽晶圓在美國就地供貨的長線需求殷切等因素，環球晶擬計畫再加碼投資四十億美元，在美國總投資將達七十五億美元。徐秀蘭強調，這是一個承諾、也是一個方向，但還未有時間表，只是表達有很高的意願持續在當地投資，伺機而動來擴大生產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財