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核三2號機除役》台電4燃氣機組接力上陣 補核電缺口

2025/05/17 05:30

行政院長卓榮泰16日視察中油觀塘接收站（三接）及台電大潭廠增建計畫，並聽取相關簡報。（行政院提供）行政院長卓榮泰16日視察中油觀塘接收站（三接）及台電大潭廠增建計畫，並聽取相關簡報。（行政院提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球近二百個國家，使用核能僅三十三國，台灣繼德國之後，也進入非核家園，而我國核電除役缺口將由四部新燃氣機組接力上陣；對於綠電的間歇性，除了傳統燃氣可快升快用外，台電手上還有電力交易平台、緊備機組等做為底牌。

大潭7號等4機組、共480萬瓩備戰

國際有近一七○個國家未使用核能，這與在野黨宣稱不用核電就會電力不足的說法顯然不同；面對核三廠二號機除役，台電準備由大潭七號、興達一號機來因應今年夏季尖峰，下半年還有興達二號機與台中新一號機，合計備妥四八○萬瓩。

電力交易平台、緊備機組 解綠電間歇性

基載的核電除役後，白天將由光電支應，外界擔憂再生能源間歇性問題，台電表示，綠電先行是調度原則，而燃氣機組可快速起降來補充，加上有電力交易平台，與大林、興達等三部緊備機組待命，可因應天災、國安、機組事故等突發情況。

下一個進入非核國家將是西班牙，不過時間是十年後的二○三五年，目前西班牙國內也討論是否延役；另包括美國、加拿大、日本、法國、英國、芬蘭、瑞典、比利時、荷蘭、西班牙、瑞士、捷克、匈牙利、巴西等國，都延長現有核能機組使用年限。

台電指出，各國延長時間有十、十五、二十或四十年，全球運轉超過四十年的機組共計一六○部，已除役機組則有二一四部。

日韓核能政策也受到國內關注。台電說，日本去年有女川、島根兩部機組重啟運轉，並延役高濱等兩部機組，另有一部敦賀機組因不符合安全監管標準而無法重啟；至於韓國則新增新韓蔚兩部機組，古里一部機組延役計畫則在審查中。

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