晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

卓揆：核三重啟程序複雜 時間難估

2025/05/17 05:30

行政院長卓榮泰16日到桃園視察中油觀塘接收站（三接）及台電大潭廠增建計畫，並聽取相關簡報。（記者周敏鴻攝）行政院長卓榮泰16日到桃園視察中油觀塘接收站（三接）及台電大潭廠增建計畫，並聽取相關簡報。（記者周敏鴻攝）

台灣進入非核時代

〔記者鍾麗華、周敏鴻／綜合報導〕核三廠二號機今除役，台灣正式邁向非核家園。行政院長卓榮泰昨與媒體茶敘時表示，為尊重「核子反應器設施管制法」修法內容，在核三廠二號機停役後，核安會須制定子法，規範檢查核三廠安全實質程序，相關時間難以估計，牽涉到設備更換與更新能力，這些都還在未定之中。

台電估備載容量少3％ 但仍在安全範圍

立法院院會十三日三讀修正核管法，延長核電機組運轉年限最長二十年，各界關注核三廠二號機是否延役。

卓榮泰說明，核三廠二號機除役後，台灣將進入沒有核能發電的階段，根據估計，核三廠二號機停止發電後，屆時備載容量率會降低三％，但現在夜間備載容量仍有十％以上，日間則為十二％至十五％間，即使減掉三％，仍維持在安全範圍。

核三2號機除役 待核安會規範安檢程序

卓榮泰提到，為尊重核管法修法內容，在核三廠二號機停役後，核安會須制定子法，規範檢查核三廠安全的實質程序。台灣曾有核電廠延役經驗，但能否完全移轉到核電廠重啟，仍須核安會專業技術認定。

卓榮泰透露，政府近日與台電、核安會有諸多討論，「到目前為止，仍無法精確算出程序要多久」，須待子法完備後才能做政策討論與決定，包括要怎麼重啟、要不要重啟、何時進入安檢，但時間還難以估計，牽涉到是否有足夠設備和能力來更新機組，這些都還在未定之中。

2032年前不缺電

卓榮泰昨也視察中油觀塘液化天然氣接收站、台電大潭廠增建計畫。卓揆強調，台電的各大電廠加上民營電廠的供電能量，相信二○三○年、甚至二○三二年之前，即使台灣的高科技、半導體、人工智慧等產業高速發展，台灣也能用電無虞。

他詢問台電三個問題，關於核三廠二號機除役工作，是否安全順利地進行中？大潭電廠的發電機組滿載後，能否取代核三廠二號機對台灣整體供電的需求量？未來所有重大的發電機組工程，能不能如期上路？台電董事長曾文生都給予肯定的答案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財