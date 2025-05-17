卓揆：核三重啟程序複雜 時間難估

行政院長卓榮泰16日到桃園視察中油觀塘接收站（三接）及台電大潭廠增建計畫，並聽取相關簡報。（記者周敏鴻攝）

台灣進入非核時代

〔記者鍾麗華、周敏鴻／綜合報導〕核三廠二號機今除役，台灣正式邁向非核家園。行政院長卓榮泰昨與媒體茶敘時表示，為尊重「核子反應器設施管制法」修法內容，在核三廠二號機停役後，核安會須制定子法，規範檢查核三廠安全實質程序，相關時間難以估計，牽涉到設備更換與更新能力，這些都還在未定之中。

台電估備載容量少3％ 但仍在安全範圍

立法院院會十三日三讀修正核管法，延長核電機組運轉年限最長二十年，各界關注核三廠二號機是否延役。

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卓榮泰說明，核三廠二號機除役後，台灣將進入沒有核能發電的階段，根據估計，核三廠二號機停止發電後，屆時備載容量率會降低三％，但現在夜間備載容量仍有十％以上，日間則為十二％至十五％間，即使減掉三％，仍維持在安全範圍。

核三2號機除役 待核安會規範安檢程序

卓榮泰提到，為尊重核管法修法內容，在核三廠二號機停役後，核安會須制定子法，規範檢查核三廠安全的實質程序。台灣曾有核電廠延役經驗，但能否完全移轉到核電廠重啟，仍須核安會專業技術認定。

卓榮泰透露，政府近日與台電、核安會有諸多討論，「到目前為止，仍無法精確算出程序要多久」，須待子法完備後才能做政策討論與決定，包括要怎麼重啟、要不要重啟、何時進入安檢，但時間還難以估計，牽涉到是否有足夠設備和能力來更新機組，這些都還在未定之中。

2032年前不缺電

卓榮泰昨也視察中油觀塘液化天然氣接收站、台電大潭廠增建計畫。卓揆強調，台電的各大電廠加上民營電廠的供電能量，相信二○三○年、甚至二○三二年之前，即使台灣的高科技、半導體、人工智慧等產業高速發展，台灣也能用電無虞。

他詢問台電三個問題，關於核三廠二號機除役工作，是否安全順利地進行中？大潭電廠的發電機組滿載後，能否取代核三廠二號機對台灣整體供電的需求量？未來所有重大的發電機組工程，能不能如期上路？台電董事長曾文生都給予肯定的答案。

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