財經青紅燈》川普搞砸美債新金主

美國財政部長貝森特。（彭博）

美國財政部長貝森特打著加密貨幣可成為美國公債「新金主」的算盤落空了！搞砸的又是他的老闆─美國總統川普；因川普及其家族涉入多項加密貨幣投資，涉構成重大利益衝突，參議院日前已否決了規範穩定幣的《GENIUS法案》；這下子，貝森特期待的加密貨幣未來幾年可為美債帶來逾2兆美元的新需求，恐怕沒指望。

相較「鷹派」的商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾，曾是避險基金經理人的貝森特，因其華爾街背景，被視為是川普關稅談判窗口中的「鴿派」；據透露，台美談判窗口是鷹派的盧特尼克，所以談判更加不容易，但也有個好處是，只要盧特尼克點頭、川普更改機率不大，但鴿派的貝森特就難說了。

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現任哈佛教授、美國前財長薩默斯就大酸他的「後輩」，因亞洲經濟體一直都是美國貿易逆差與資本流入的重要來源，他質疑貝森特稱要保住全球金融核心角色，希望國際資本流入美國（強勢美元）、那該怎麼解決貿易逆差（弱勢美元）？川普政府是簡單的算術問題都搞不懂！

貝森特理當清楚基本邏輯。當川普推出對等關稅政策，引發市場劇烈波動，美債價格承壓且出現拋售潮，他把希望放與美元掛鉤的穩定幣，其運作模式是依賴美債做為儲備資產，估規模可達2兆美元，超過日中兩國加總、僅次於自家人的聯準會。

《GENIUS法案》原就是美國兩黨共同策畫，卻因川普迷因幣等爭議，遭到參議院否決。而法案受阻後、貝森特怒罵「美國將因此失去領導機會」；而川普幣發行網站竟還照樣宣布前220名持有量最大的買家，將受邀與川普共進私人晚宴；先前就傳出被排除在關稅決策圈外而想走人的貝森特，這次是否又該大嘆不如歸去。（高嘉和）

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