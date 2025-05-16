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群創Q1每股賺0.12元 楊弘文接總座

2025/05/16 05:30

群創高層人事異動！楊弘文接任總經理、楊柱祥（左）專任睿生董事長（記者陳梅英攝）群創高層人事異動！楊弘文接任總經理、楊柱祥（左）專任睿生董事長（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創（3481）昨公告更換總經理、啟動營運交接，因應企業轉型節奏與中長期接班規劃，執行副總楊弘文升任總經理，全面負責營運管理；原總經理楊柱祥則專任群創旗下睿生光電（6861）董事長及群創基金會董事，未來將專注於生醫業布局與整合。

群創董事長洪進揚表示，此次人事異動為推動「666轉型大計」的重要一環。群創目前已邁入第二階段「突圍轉型」，積極推動AI Vision應用、智慧場域整合與組織精實化。

未來，將依據各子事業體的市場特性，配置專責負責人，以靈活、專業、專人、專任的組織架構迎接產業挑戰，全面提升營運敏捷度與價值創造力，也為邁向第三階段「群創群力、面板永續」奠定堅實基礎。

洪進揚指出，楊弘文具逾20年顯示產業經驗，擁有技術與營運雙重背景，長期深耕製造與市場應變，為公司轉型提供穩定支撐。而楊柱祥未來將全力投入睿生光電，布局智慧醫療與感測應用，推動TFT技術向CMOS與紅外線擴展。

群創昨公布首季財報，受惠中美關稅戰客戶提前拉貨，打破傳統淡季效應，單季營收達559億元，季增4.2%；毛利率提升至7.6%，稅後盈餘11億元，每股稅後盈餘0.12元，連續四季維持獲利。

展望第二季，群創指出，消費性電子客戶為避險關稅不確定性，提前於上半年拉貨，商用顯示器出貨可望維持低個位數成長，車用與其他非顯示器業務則大致與首季持平。

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