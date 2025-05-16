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賴總統：積極部署下世代多軌道通訊衛星

2025/05/16 05:30

賴清德總統昨前往新竹視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果並期勉大家全力以赴，為「福衛八號」啟運及發射做好萬全準備。（總統府提供）賴清德總統昨前往新竹視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果並期勉大家全力以赴，為「福衛八號」啟運及發射做好萬全準備。（總統府提供）

視察福衛8號進展

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨前往新竹視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果時表示，「福衛八號」是我國競逐太空的重要里程碑，也是「第三期國家太空科技發展長程計畫」的第一個計畫。未來，政府會從法制、預算、人才等面向，建構自製衛星，也會積極部署下個世代的多軌道通訊衛星，提升國家數位韌性。

提升國家數位韌性

他期勉在今年六月底前，完成「福衛八號」所有的環境測試與驗證工作，為啟運及發射做好萬全準備，讓「台灣製造」飛向宇宙。

讓「台灣製造」飛向宇宙

賴總統昨抵達後，由國科會主委吳誠文陪同參觀整測廠房，接著至衛星操控中心聽取國家太空中心吳宗信主任簡報。賴清德表示，太空計劃是未來國家政策重點，政府會做後盾，我們就是國家隊，一起往「競逐太空」的方向前進。

他表示，「福衛八號」代表台灣的太空夢，更是我們競逐太空重要里程碑。它除了為台灣建構更高解析度、更綿密的國土監測網絡，更是讓台灣競逐太空、邁向國際低軌道衛星市場的基石。

賴清德提到，「福衛八號」從設計、製造到整合測試，除了有超過二十家產學研單位共同參與，有高達百分之八十四的關鍵元件由國內團隊自主研發，展現國內強大的自主整合能力，打造屬於台灣的太空產業供應鏈。

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