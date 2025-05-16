建構科技輔助監偵防逃通報 海委會參訪高檢署科技監控中心

海委會主委管碧玲（左）與張斗輝檢察長（右）聽取EMC（科技設備監控中心）展示電子腳環之運用。（海委會提供）

〔記者邱俊福／台北報導〕為建構我國科技輔助監偵防逃通報，完善跨部會協處機制，海洋委員會主任委員管碧玲昨邀集海巡署、警政署、移民署及法務部調查局等執法機關，參訪高等檢察署科技設備監控中心；管碧玲強調，從掌握行蹤、風險動態，或提供司法機關判斷決策，科技輔助監偵設備都提供強而有力的支撐，期透過進一步交流，未來高檢署科技監控中心能與各機關更緊密合作，努力達成人權保障與公共利益的平衡。

管碧玲表示，任何一宗受矚目的案件潛逃，都會令政府威信受到嚴重打擊，去年九月廿三日行政院查緝走私偷渡聯繫會報第六十七次會議，她啟動加強監控橫向聯繫、修正通報程序，希望完善機制，促成合理的運用，在法院、檢察體系八個月努力之下，科技監控已經建立成熟的機制。

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依海巡署統計數據顯示，至前日為止全國遭限制出海人數達六五三九人，其中七十四人為併同科技設備監控，占全部的百分之一．一三，顯見我國運用科技監控設備審慎，並無侵犯人權疑慮。

管碧玲說明，科技設備監控是屬於替代性羈押的作為，這部分重於防逃的意義，法律明文規定，是在有羈押原因但未聲請羈押時所採取的作為，換句話說，是對有羈押原因者給予更強調人權的寬限作為。

管碧玲表示，前往科技設備監控中心實地參訪最重要的目的是，透過面對面對話，使執法各方對科技設備監控更加了解並建立共識，讓公共利益與人權保障兼顧，期許相關司法、檢察機關合理運用科技輔助，為國人打造更安全、安心的社會環境。

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