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反制不明船隻擾台 9商港建置入侵偵測系統

2025/05/16 05:30

台灣港務公司9大商港將陸續建置「不明船舶入侵偵測系統」，高雄港將率先建置。（記者蔡昀容攝）台灣港務公司9大商港將陸續建置「不明船舶入侵偵測系統」，高雄港將率先建置。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕越來越多不明船隻、中國權宜輪擾台，甚至破壞我國海底電纜。台灣港務公司將在九大商港堤口建置「不明船舶入侵偵測系統」，若偵測到未開啟AIS（自動識別系統）的可疑船隻，會立刻通知交通部航港局、海巡、港警一起防堵，達到即時告警效果。

偵測到未開啟AIS

即刻通報航港局、海巡、港警防堵

今年一月，「順興三九」貨輪涉拖斷基隆外海電纜後，關閉AIS，行蹤成謎；二月，具中資背景「宏泰五八」貨輪拖斷台澎第三海纜，被海巡署以現行犯逮回，該輪於案發前頻繁開關及切換AIS訊號；四月，「鼓浪嶼號」郵輪行經台灣南部海域時，關閉AIS兩小時多，並在墾丁海域近岸航行，被海巡署廣播要求與岸際保持距離。

去年兩起中國偷渡客案件更引發各界批評政府沒顧好岸際安全，而去年十二月停靠台中港的「長和輪」貨輪，事後被爆出曾參與中國解放軍特種部隊演習。

港岸安全涉及多個單位，包括港警、海巡、國安、航港局及營運港區的港務公司等。年初未能扣回順興三九，就引發跨單位橫向聯繫不足的批評。

港務公司決定在基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等九大商港堤口建置「不明船舶入侵偵測系統」，並導入AI辨識技術，系統一偵測到AIS異常船隻，就立刻將資訊提供給權責機關。

交通部部長陳世凱指出，面對對岸不斷灰色侵擾，我方針對周邊海域船隻動向掌握更顯重要，航港局及港務公司執掌法令及偵測系統，但沒有執法權力，因此會與其他執法單位密切配合。港務公司董事長李賢義說明，藉由偵測系統，加速提供情資給權責單位，提升橫向聯繫及效率。

港務公司總經理王錦榮表示，港口是國家關鍵基礎設施，也是緊守國安第一道防線，絕不容許任何中共船隻闖進；今明兩年會陸續完成不明船舶入侵偵測系統設置，並加強攔截不明船隻，其中高雄港會率先完成。

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