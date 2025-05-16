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交通部修法》小船遊艇加裝AIS 航港局全額補助

2025/05/16 05:30

交通部修法要求小船與自用遊艇加裝自動識別系統船載台（AIS），本月也公布全額補助作業要點，明年6月前目標完成4609艘船舶AIS裝設。示意圖。（記者蔡昀容攝）交通部修法要求小船與自用遊艇加裝自動識別系統船載台（AIS），本月也公布全額補助作業要點，明年6月前目標完成4609艘船舶AIS裝設。示意圖。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕中國快艇去年直闖淡水河，引發國安疑慮，加上為提升查緝走私、海上事故搜救效能、避免船舶避碰，交通部修法要求小船與自用遊艇加裝自動識別系統船載台（AIS），並公布全額補助作業要點，目標明年六月前完成四六○九艘船舶AIS裝設。

緊守國安第一道防線 目標明年6月前完成4609艘裝設

中國前海軍艇長阮芳勇開快艇闖淡水河，受國安單位重視，事發後立即邀集各部會研議對策。而台灣是海島國家，為有利查緝走私，並強化航勤安全，提升海上事故搜救與船舶避碰效能，航港局三月預告「小船檢查丈量規則」、「遊艇管理規則」修正草案，要求遊艇及小船全面裝設AIS，僅航行內陸水道船舶不在此限。修法草案今完成預告，航港局將視補助及漁業署漁船裝設情況，公告實施時間，屆時違者可依船舶法開罰三千元至三萬元。

屆時違者可開罰3萬元

根據現行法規，總噸位二十噸以上船舶、載客小船與非自用遊艇已要求裝設AIS，但小型船舶與自用遊艇尚未強制要求裝設。據航港局盤點，有三一二一艘小船、一四八八艘遊艇須加裝AIS。

為減輕船主負擔，航港局本月發布作業要點，針對總噸位未滿二十噸的非載客非漁業用小船、全長未滿十二公尺自用遊艇、所有動力帆船，即日起協助免費裝設AIS，期限至明年六月底。船主向航務中心申請後，將有廠商協助裝設市價約兩萬元的B級AIS。

航港局強調，AIS可強化船舶間識別與通聯能力，協助避碰並即時通報海上事故資訊，是提升航安與搜救效率的重要工具；為讓外海、沿海所有國籍船隻全部裝上AIS，過去逐步要求各類船隻裝設，此次修法可說是最後一塊拼圖。

每船限補助1台

航港局提醒，船主航行期間必須確實開啟AIS訊號，非經航港局許可，不得自行修改該船核配的水上行動業務識別碼或挪為他用，否則將追回AIS。

航港局長葉協隆表示，透過全額補助方式，希望減輕船主負擔，同時提升小型船舶與遊艇的安全防護，減少海上事故發生；每船限補助一台，呼籲符合條件船主踴躍申請。

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