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不確定因素多 財長：國安基金7月前不會退場

2025/05/16 05:30

財政部長莊翠雲表示，國安基金七月之前應該不會退場，因為不確定因素滿多的。（記者王藝菘攝）財政部長莊翠雲表示，國安基金七月之前應該不會退場，因為不確定因素滿多的。（記者王藝菘攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普四月二日宣布對等關稅政策，引發全球股災，國安基金四月八日決議進場護盤，近期台股逐漸回穩，立委關切國安基金動向。對此，財政部長莊翠雲表示，國安基金七月之前應該不會退場，因為不確定因素滿多的。

立法院財政委員會昨處理財政部及主計總處預算凍結案，民進黨立委李坤城表示，國安基金護盤一個多月，從四月二日到五月十三日，台股漲了○．一五％，護盤成績還不錯。莊翠雲說，這幾天股市看起來還不錯，與美國關稅策略改變有關，國安基金持續關注市場動向。

李坤城追問，美國宣布對等關稅暫緩九十天，是否等到七月中再看情況？莊翠雲指出，因不確定因素仍多，國安基金七月之前應該不會退場。至於國安基金是否買進不少台積電？她說，國安基金進場主要是點火作用，以維護投資人信心，執行秘書會做妥適處理。

另，主計總處公布第一季GDP（國內生產毛額）成長五．三七％，若未來三季維持預測不變，今年GDP可望上修至三．六％。主計長陳淑姿說明，因為第一季有急單拉貨，所以GDP上修，但三．六％這個數字沒有考量關稅因素，五月底將更新預測。

至於今年GDP有沒有信心「保三」？陳淑姿表示，最近大家關稅協調的結果都還不錯，這樣情況下不會影響很大，但除關稅問題外，還有洗產地問題也會影響，要考慮的因素滿多的，「以目前關稅的狀況，保三是有點困難」。

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