AI推升半導體產值 2030拚兆美元

實體AI是下一波發展趨勢，台積電看好AI人形機器人與自動駕駛汽車領域。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電昨天舉行年度技術論壇台灣場，全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強指出，今年人工智慧（AI）需求仍非常強勁，將持續貢獻半導體產業健康成長，預估今年全球半導體產值將年增雙位數（十％）以上，二○三○年全球半導體產值預估達一兆美元；實體AI是下一波發展趨勢，看好AI人形機器人與自動駕駛汽車領域。

張曉強表示，AI是推動半導體成長的主要動能，估計到二○三○年AI相關的高效能運算（HPC）占比將達四十五％，手機占比約二十五％，汽車約十五％，物聯網約十％。

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張曉強認為，二○二四年是AI元年，預期二○二五年AI將持續貢獻半導體產業，五奈米、四奈米、三奈米等先進製程及先進封裝技術都是驅動力。他指出，台積電在先進製程都採家族系列，客戶選擇性多，三奈米到今年四月為止，已超過七十個新的設計定案；今年量產二奈米，第二年的新設計定案數量估比同期的五奈米增長四倍，顯見客戶採用熱絡。

台積電亞太業務處長萬睿洋指出，從生成式AI到代理式AI，再到實體AI、將是下一波發展趨勢，看好AI人形機器人和自動駕駛汽車與真實世界的互動，預期二○三○年全球AI人形機器人市場規模將突破三五○億美元，且每十輛汽車就有一輛是自動駕駛。

聯發科總經理暨營運長陳冠州以客戶夥伴身分分享，「AI絕對是真的」。他說，產業的消息很多，面對關稅不確定的時代，聯發科有兩個確定，一是確定持續投資技術，二是確定持續與夥伴台積電合作，將技術做好，在未來AI加速的世界，做出最好產品服務消費者。

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