晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積今年新建9廠 台灣6+1、海外2座

2025/05/16 05:30

台積電昨在新竹舉行年度技術論壇台灣場，營運／先進技術暨光罩工程副總經理張宗生向客戶說明生產製造規劃。（台積電提供）台積電昨在新竹舉行年度技術論壇台灣場，營運／先進技術暨光罩工程副總經理張宗生向客戶說明生產製造規劃。（台積電提供）

台灣仍是投資擴產重心 今年3奈米產能增6成

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電先進製程全球獨霸，為了滿足客戶對人工智慧（AI）應用的強勁需求，持續擴產先進製程產能並加速建廠速度，昨宣布今年將新建九座廠，其中，六座晶圓廠與一座先進封裝廠位於台灣，兩座晶圓廠位於海外，顯示台灣仍是投資擴產重心。台積電預計今年三奈米量產產能將增加六成，二奈米下半年進入大量量產。

台積電昨在新竹舉行年度技術論壇台灣場，營運／先進技術暨光罩工程副總經理張宗生向客戶說明生產製造規劃。他表示，台積電今年將興建九座新廠，相較二○一七至二○二○年平均每年新建三座廠，二○二一至二○二四年平均每年五座，今年顯然增多。

2奈米下半年大量量產

他指出，新竹晶圓二十廠、高雄晶圓二十二廠是二奈米基地，二○二二年動土，今年進入量產；台中晶圓二十五廠規劃今年底動工，預計二○二八年量產，屆時將導入較二奈米更先進的製程；高雄目前預計興建五座晶圓廠，將是二奈米及以下的先進製程；美國亞利桑那廠、日本熊本廠今年加入量產，日本二廠規劃今年開始興建，德國廠也正興建中。

張宗生說，台積電正在產出二奈米，預計下半年進入大量量產；第三年量產的三奈米，需求仍熱，估計今年產能將增加六成。公司預計今年與AI相關產品的晶圓出貨量將是二○二一年的十二倍，大尺寸晶片的產品出貨量則將是二○二一年的八倍；晶片尺寸越大，管理生產良率的挑戰就越高。

在先進封裝領域，他表示，預估台積電在二○二二到二○二六年，CoWoS產能年複合成長率將超過八十％，SoIC產能年複合成長也將超過一○○％。這顯示台積電進入Foundry二．○的新時代，封裝與測試已成為完整晶圓製造服務不可或缺的一部分。

張宗生指出，在全球布局上，台積電持續投資產能擴充，致力滿足AI、汽車等各領域的客戶需求，並拓展到更多的應用領域；同時朝綠色製造發展，承諾二○四○年達到一○○％使用可再生能源的目標，二○五○年實現淨零排放。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財