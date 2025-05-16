台積今年新建9廠 台灣6+1、海外2座

台積電昨在新竹舉行年度技術論壇台灣場，營運／先進技術暨光罩工程副總經理張宗生向客戶說明生產製造規劃。（台積電提供）

台灣仍是投資擴產重心 今年3奈米產能增6成

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電先進製程全球獨霸，為了滿足客戶對人工智慧（AI）應用的強勁需求，持續擴產先進製程產能並加速建廠速度，昨宣布今年將新建九座廠，其中，六座晶圓廠與一座先進封裝廠位於台灣，兩座晶圓廠位於海外，顯示台灣仍是投資擴產重心。台積電預計今年三奈米量產產能將增加六成，二奈米下半年進入大量量產。

台積電昨在新竹舉行年度技術論壇台灣場，營運／先進技術暨光罩工程副總經理張宗生向客戶說明生產製造規劃。他表示，台積電今年將興建九座新廠，相較二○一七至二○二○年平均每年新建三座廠，二○二一至二○二四年平均每年五座，今年顯然增多。

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2奈米下半年大量量產

他指出，新竹晶圓二十廠、高雄晶圓二十二廠是二奈米基地，二○二二年動土，今年進入量產；台中晶圓二十五廠規劃今年底動工，預計二○二八年量產，屆時將導入較二奈米更先進的製程；高雄目前預計興建五座晶圓廠，將是二奈米及以下的先進製程；美國亞利桑那廠、日本熊本廠今年加入量產，日本二廠規劃今年開始興建，德國廠也正興建中。

張宗生說，台積電正在產出二奈米，預計下半年進入大量量產；第三年量產的三奈米，需求仍熱，估計今年產能將增加六成。公司預計今年與AI相關產品的晶圓出貨量將是二○二一年的十二倍，大尺寸晶片的產品出貨量則將是二○二一年的八倍；晶片尺寸越大，管理生產良率的挑戰就越高。

在先進封裝領域，他表示，預估台積電在二○二二到二○二六年，CoWoS產能年複合成長率將超過八十％，SoIC產能年複合成長也將超過一○○％。這顯示台積電進入Foundry二．○的新時代，封裝與測試已成為完整晶圓製造服務不可或缺的一部分。

張宗生指出，在全球布局上，台積電持續投資產能擴充，致力滿足AI、汽車等各領域的客戶需求，並拓展到更多的應用領域；同時朝綠色製造發展，承諾二○四○年達到一○○％使用可再生能源的目標，二○五○年實現淨零排放。

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