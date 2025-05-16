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亞幣虛驚？ 弱勢美元未列關稅議題

2025/05/16 05:30

情人士透露，負責貿易談判的美國財長貝森特，並不打算將匯率政策承諾納入協議中。（法新社資料照）情人士透露，負責貿易談判的美國財長貝森特，並不打算將匯率政策承諾納入協議中。（法新社資料照）

知情人士︰貝森特唯一獲授權 未委派其他官員與貿易夥伴商議匯率

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國正在與多國協商貿易協議，引發外匯市場劇烈波動，主因是市場擔心川普政府將尋求弱勢美元政策，正敦促其他國家讓本幣升值，並可能利用貿易談判來達到這個目標。但知情人士透露，負責貿易談判的美國財長貝森特，並不打算將匯率政策承諾納入協議中。

彭博日前報導，南韓與美國官員五月五日在義大利米蘭討論匯率政策，且將會繼續這麼做。消息傳出後，週三韓元兌美元大漲，也帶動日圓兌美元走高，並促使彭博美元指數連續第二天下跌。南韓財政部發言人證實，當日確實由副財長崔志勇（音譯）與美國財政部助理部長卡普羅斯（Robert Kaproth）舉行會談，但拒絕透露細節。

丹麥銀行分析師薩拉夫（Mohamad Al-Saraf）表示：「這個消息強化了市場對川普政府可能偏向弱勢美元立場的擔憂。」

但知情人士透露，貝森特是川普經濟團隊中唯一被授權處理匯率議題的官員，他並未委派其他官員與貿易夥伴商議匯率政策，匯率議題只有在他本人在場時才能討論。

自川普重返白宮以來，美元對全球主要貨幣已貶值約八％。川普長期以來抱怨其他國家、尤其是亞洲國家，刻意讓本幣貶值，以取得對美國的商業優勢。促使交易員認為，各國若要與美國談成貿易協議，必須允許或鼓勵本幣升值；但貝森特試圖消除各國對美國積極尋求美元走弱的擔憂。

公開場合 多次重申強勢美元不變

自二月以來，貝森特在多個公開場合重申強勢美元的政策不變，包括川普在四月二日宣布對等關稅政策，引發美國資產大規模拋售後，也不改此說法。上週末在瑞士日內瓦與中國官員談判時，貝森特向中國代表團說，「匯率不在討論範圍」。

知情人士指出，在所有閉門舉行的貿易談判中，貝森特都維持同樣立場：川普政府是希望貿易夥伴停止操縱本幣的不公平行為，但不打算在任何談判中提及匯率政策，以讓他國換取關稅減讓。

儘管貝森特一再強調強勢美元反映美國強大的經濟，但從川普和一些政府官員過去的談話來看，仍不免讓人懷疑川普傾向推動弱勢美元政策。

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