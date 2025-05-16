智慧機器人計畫 產值5年拚500億

行政院院會昨通過「智慧機器人產業推動方案」，預估五年內專業用服務型機器人產值將由四十億元擴大至五百億元。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過「智慧機器人產業推動方案」，由國發基金匡列一百億元資金扶植新創，國科會四年也將編列一百億元科技預算，預估五年內專業用服務型機器人產值將由四十億元擴大至五百億元。

國科會表示，我國將於今年進入超高齡社會，六十五歲以上人口占比將超過廿％，而勞動力人口則持續萎縮；面對人口結構快速變化，智慧機器人將是解決勞動力短缺和高齡照護需求的重要解方，也能在公安救災領域執行危險及高風險任務。

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國科會指出，智慧機器人產業不只是單一產業，而是整合人工智慧、高端晶片、感測、邊緣計算、半導體、材料、機構設計等多項技術的系統性產業。台灣具備發展智慧機器人的獨特優勢，不僅擁有世界級半導體產業做為基礎，還具備精密機械、ICT產業等完整供應鏈，亦擁有優質的工程人才及靈活的製造能力，能夠快速整合不同技術領域，開發符合市場需求的智慧機器人產品。

國科會與相關部會所共同擬定的「智慧機器人產業推動方案」將建立完整配套措施，透過「關鍵技術佈局」、「產業生態系建立」、「資安、標準及法規制定」、「人才培育及應用推廣」等策略，來達到「系統創新」、「產值提升」、「社會普及」三大目標。

在實際場域方面，國科會說明，該方案扣合「六大區域產業及生活圈」之「大南方新矽谷」，透過國科會在沙崙設立的智慧機器人研究中心以及經濟部在六甲設立的智慧機器人創新與應用研發中心，銜接柳科三期的機器人製造基地，成為半導體Ｓ廊帶的一環，共同構築大南方新矽谷科技廊帶。

國科會副主委陳炳宇坦言，雖說我國在機器人產業部分確實有些微落後，但台灣過往在半導體、AI領域非常強，很多廠商都有參與機器人產業的關鍵零組件，只是比較欠缺系統整合，期盼透過此一方案從上游整合，迎頭趕上國際。

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