8大工商團體︰盼朝野支持撥補台電

行政院長卓榮泰感謝八大工商團體與政府站在同一陣線，支持讓台電財務更趨健全。（記者方韋傑攝）

撐住台電穩健財務 才能推動穩定供電

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院提出四一○○億元特別條例預算，其中一千億元挹注台電穩定財務，但再次在立法院卡關。八大工商團體昨發表聯合聲明，喊話期待立法院各黨派支持一千億元撥補台電預算，促進台電財務健全以推動穩定供電的任務。

八大工商團體包括全國工業總會（工總）、全國商業總會（商總）、工商協進會、全國中小企業總會、工業區廠商聯合總會、電機電子工業同業公會、工業協進會與台灣工商企業聯合會。

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八大工商團體聯合聲明指出，我國產業剛度過疫情衝擊，目前遭逢美國高關稅及匯率急遽動盪，造成外銷產業嚴重打擊的艱困時刻，台灣沒有內耗的本錢，大家一定要共同為國家發展、人民福祉而努力，「呼籲朝野各黨派能夠支持一千億元撥補台電預算，因為撐住台電，就是穩定電價」。

避免物價波動 助企業面對挑戰

聯合聲明說，穩定電價、減輕產業負擔、避免民生物價波動，才能協助企業度過當前挑戰，籲請政府監督台電確保穩定供電，並考慮多元發電方案，勿使台電持續重大虧損，影響國家及產業經濟發展。

聯合聲明也強調，朝野共同支持才能照顧民生、撐住產業，以避免預算未能撥補影響產業發展。此外，物價波動對於街邊小吃店、麵攤、小商家，影響民生甚大，朝野共同合作，以人民福祉為依歸。

工總副理事長陳進財、商總理事長許舒博昨也分別在公開活動上強調，目前產業面臨對等關稅、匯率波動的不確定因素干擾，盼朝野支持台電撥補一千億元，讓台電穩健財務，才能推動穩定供電的任務，協助產業應對當前挑戰。

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