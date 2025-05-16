勞長︰整併方案 落實中高齡聘僱獎補

勞動部鎖定中高齡勞工續留職場，希望四年可增加四十八萬名中高齡勞動大軍，且推出多項僱用補助。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣步入超高齡社會，面對少子化及缺工的問題，勞動部鎖定中高齡勞工續留職場，希望四年可以增加四十八萬名中高齡勞動大軍，且推出多項僱用補助；但去年給予繼續僱用五十五歲以上中高齡者補助件數僅一○五○人，執行成效不佳。勞動部長洪申翰坦言，擬將發展署推出的各項促進就業補助方案整併，以提升預算執行成效。

為鼓勵中高齡（四十五到六十五歲）及高齡（六十五歲以上）勞工續留或退休後重返職場，勞動部近幾年持續推出「中高齡者退休後再就業準備協助措施」、「繼續僱用高齡者補助計畫」、「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」；但立委質疑各項補助方案繁雜造成成效不佳。

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勞動部勞動力發展署指出，去年增加中高齡重返職場的勞工人數，達十二．五萬人，但因促進就業津貼有相關條件必須符合，去年五十五歲以上的就業促進獎勵措施，補助僅一○五○人；洪申翰表示，發出獎補助人數偏低，已要求發展署檢討。

至於各項補助方案繁雜，區分四十五至五十五歲、五十五至六十五歲與六十五歲以上，各有多種方案；洪申翰坦言，目前發展署提供的各項方案內容零散，甚至互相競合，勞動部將檢討是否整併，承諾以三個月時間研議，以提高補助方案的執行績效。

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