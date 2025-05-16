勞部研議 本勞加薪可增聘移工

勞動部長洪申翰昨日指出，勞動部正研議是否只要雇主替本國勞工加薪，就可以多一些聘僱移工的名額；證實目前正進行整體移工政策的檢討。（記者王藝菘攝）

洪申翰︰保障本國勞工權益 避免開放變成底薪定錨效應

〔記者李靚慧／台北報導〕國內各行業頻喊缺工，積極爭取增聘移工。勞動部長洪申翰昨日指出，勞動部正研議是否只要雇主替本國勞工加薪，就可以多一些聘僱移工的名額；證實目前正進行整體移工政策的檢討。

行政院長卓榮泰日前接受媒體專訪時說，評估檢討現行雇主繳納就業安定費的做法，且若雇主把本勞薪資提高到一定程度，就可獲得多一些外籍移工的名額，如此本勞的薪資也會增加。

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勞部遭凍預算 立院解凍

立法院社會福利及衛生環境委員會昨日審查一一四年度中央政府總預算中，有關勞動部預算凍結案，最後勞動部所有預算順利解凍。

洪申翰會前接受媒體聯訪，針對檢討整體移工政策議題時指出，現行關於跨國勞動力開放的最優先原則就是本國籍勞工就業權利優先，不希望開放後，變成產業底薪定錨的效應。

洪申翰證實，勞動部現正整體檢討開放政策，是否雇主幫本國勞工加薪就可以拿到多一些名額，這是思考方向之一；但最終目的仍希望保障本國勞工權益及兼顧產業需求。

另針對日前勞動部暫緩讓畢業僑外生可以擔任護佐、貨運司機等六款中階技術工作，因技術條件的門檻卡關，未來是否會再檢討門檻送出審議？洪申翰說，後續將與相關部會開會討論，確認規劃配套措施的決策，會提醒相關主管部會，讓政策能夠更周全，這是目前的共同目標。

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