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威剛：DRAM好到Q3 價格可望季季漲

2025/05/15 05:30

威剛董事長陳立白 （記者洪友芳攝）威剛董事長陳立白 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白昨指出，預期DRAM市況將好到第三季，價格季季漲可期，NAND快閃記憶體第二季價量也看好，第三季是否漲價將看產能增幅而定，威剛第四季也將出貨較高毛利伺服器相關記憶體，全年營運展望樂觀，力拼今年獲利跟去年相當。

美元避險得宜 4月匯兌還小賺

近期新台幣兌美元匯率升值，引發出口導向的科技業恐出現匯損問題，陳立白指出，威剛第一季有賣廠等業外收益，這季面臨新台幣升值的挑戰，公司收款以美元居多，他提醒內部人員要提早賣美元，也買黃金，因美元避險操作得宜，大概匯率32.5元就陸續賣，「沒有掉進突然升值的坑」，3、4月還出現小幅匯兌收益。

陳立白研判後續新台幣恐還有另一波升值，匯率可能達28.5元，但時間點落在何時難預估，但公司會持續留意避險操作。

對於記憶體本業，陳立白表示，大廠將產能轉進AI需求相關的高頻寬記憶體（HBM）、DDR5，即使消費性產品需求還是不好，但因大廠停產DDR4，加上客戶積極回補安全庫存，預期將帶動基期較低的DDR4漲價，第二季、第三季的合約價與現貨價漲幅會大於DDR5。

在NAND快閃記憶體方面，他預估第二季合約價與現貨價也將漲價，第三季要看廠商先前減產的產能回補多少而定，他對NAND快閃記憶體市況中性看待。至於第四季記憶體市況，目前還看不清楚。

陳立白認為，客戶這波需求跟因應關稅提早拉貨較無關，主要來自AI應用需求帶動，威剛產能將從3月一路滿到7月，預期第二季業績會比第一季好很多，毛利率也會明顯增長，第三季也看好，第四季將開始出貨伺服器應用，今年將力拼維持去年高檔獲利水準，也不排除更好的可能性。

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