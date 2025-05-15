晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

保單強制執行修法初審 解約金豁免門檻提高至14.6萬

2025/05/15 05:30

立法院財政委員會昨初審通過「保險法修正案」，提高保單豁免「強制執行」的解約金門檻，採取全國統一標準；圖為金管會主委彭金隆。（記者廖振輝攝）立法院財政委員會昨初審通過「保險法修正案」，提高保單豁免「強制執行」的解約金門檻，採取全國統一標準；圖為金管會主委彭金隆。（記者廖振輝攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財政委員會昨初審通過「保險法修正案」，提高保單豁免「強制執行」的解約金門檻，採取全國統一標準；依照衛福部公告每人每月最低生活費一．二倍計算六個月，目前最高是台北市約十四萬六七三○元。至於部分保險契約，例如小額終老保險是否排除扣押範圍，將交由主管機關金管會公告認定。

小額終老保險是否排除 授權金管會決定

金管會主委彭金隆昨表示，壽險公司依照執行機關命令扣押之保單件數，約一二三萬件，若依照行政院版本，可以豁免保單有七成四、約九十一萬餘件，根據立委提出的修正版本，剩下的二成六，可再豁免約一半。

因此這次修法過後，將有近一一○萬張已被發強制執行命令的保單可望被豁免，大約僅剩下十萬至二十萬件會遭強制執行；也就是說，未來可以大幅降低法院龐大的人力作業負擔。

但財委會也通過「附帶決議」，要求「保險法」部分條文修正上路八個月內，司法院必須清查過去舊案，只要符合新制、免被強制執行範圍內，一律要撤銷、不再執行。

另有關豁免小額終老保險不入法，依據授權由金管會公布辦法，即可符合外界需求，可被排除適用。金管會保險局表示，若以解約金十四萬元來計算，三十五歲買二十年期的定期險，保額近一千萬元，三十年期的保單，也有五百萬元，民眾大部分死亡險契約的保額，已被充分照顧。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財