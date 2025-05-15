保單強制執行修法初審 解約金豁免門檻提高至14.6萬

立法院財政委員會昨初審通過「保險法修正案」，提高保單豁免「強制執行」的解約金門檻，採取全國統一標準；圖為金管會主委彭金隆。（記者廖振輝攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財政委員會昨初審通過「保險法修正案」，提高保單豁免「強制執行」的解約金門檻，採取全國統一標準；依照衛福部公告每人每月最低生活費一．二倍計算六個月，目前最高是台北市約十四萬六七三○元。至於部分保險契約，例如小額終老保險是否排除扣押範圍，將交由主管機關金管會公告認定。

小額終老保險是否排除 授權金管會決定

金管會主委彭金隆昨表示，壽險公司依照執行機關命令扣押之保單件數，約一二三萬件，若依照行政院版本，可以豁免保單有七成四、約九十一萬餘件，根據立委提出的修正版本，剩下的二成六，可再豁免約一半。

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因此這次修法過後，將有近一一○萬張已被發強制執行命令的保單可望被豁免，大約僅剩下十萬至二十萬件會遭強制執行；也就是說，未來可以大幅降低法院龐大的人力作業負擔。

但財委會也通過「附帶決議」，要求「保險法」部分條文修正上路八個月內，司法院必須清查過去舊案，只要符合新制、免被強制執行範圍內，一律要撤銷、不再執行。

另有關豁免小額終老保險不入法，依據授權由金管會公布辦法，即可符合外界需求，可被排除適用。金管會保險局表示，若以解約金十四萬元來計算，三十五歲買二十年期的定期險，保額近一千萬元，三十年期的保單，也有五百萬元，民眾大部分死亡險契約的保額，已被充分照顧。

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