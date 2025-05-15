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婚育宅加碼租補 非婚生也納入

2025/05/15 05:30

內政部近期將推動「婚育宅」政策，部長劉世芳（右）昨在立院答詢表示，只要育有未成年子女，婚生、非婚生都列入適用。（記者羅沛德攝）內政部近期將推動「婚育宅」政策，部長劉世芳（右）昨在立院答詢表示，只要育有未成年子女，婚生、非婚生都列入適用。（記者羅沛德攝）

內政部初步規劃20萬戶

〔記者李文馨／台北報導〕內政部近期將推動「婚育宅」政策，只要民眾住在社宅期間結婚或生小孩，租金補貼就會加碼。內政部長劉世芳昨在立院答詢指出，內政部以二十萬婚育戶數為目標推動，且只要育有未成年子女，婚生、非婚生都列入適用。

民進黨立委黃捷昨在立法院內政委員會質詢關切「婚育宅」政策細節，劉世芳答詢表示，主要鼓勵新婚年輕族群多生育子女，因此推出「婚育宅」，對育有子女一人或兩人以上做加碼的租金補貼；台灣目前的婚育戶數大概是二十萬戶上下，內政部會以這個目標來推動。至於加碼額度，要行政院做最後確定。

劉世芳說，總體預算共有多少、要用八年或六年分配、內政部希望納入住宅基金等，都要先報行政院並經主計總處通過，未來通過後就會宣布。

黃捷指出，行政院長卓榮泰提到，生第一胎的補助將加碼五十％，生兩胎加碼到一百％，也就是說，原本補貼四千元，可以加碼補貼到八千元。

劉世芳回應，算法類似這樣，但社宅不同、租補狀態也不一樣；此外，未成年子女不一定是婚生，台灣的家庭型態多元，只要育有未成年子女都會列入考慮。

國民黨立委牛煦庭則詢及，婚育宅是用既有社宅名額分配，還是要另外興建，是否影響現有社宅入住順序？國土署長吳欣修答詢，會從租金補貼、包租代管與社宅多元取得等方式推動，因此「會散得很廣」，不會影響現行入住順序。

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