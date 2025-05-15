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由誰主管無共識 AI基本法有得吵

2025/05/15 05:30

立法院教育及文化、交通委員會14日聯席審查「人工智慧基本法草案」等案，國科會主委吳誠文列席備詢。（記者廖振輝攝）立法院教育及文化、交通委員會14日聯席審查「人工智慧基本法草案」等案，國科會主委吳誠文列席備詢。（記者廖振輝攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕人工智慧（AI）成為各國競相發展的領域，「AI基本法」在台灣討論多年，草案昨終於進入立法院委員會審查。雖然行政院已定調由數發部負責推動草案，但昨聯席審查會議中，朝野立委對AI基本法的主管機關仍有不同看法，執政黨立委多點名數發部，在野黨則多主張國科會。

AI基本法草案在前幾年由國科會主導制定，並於去年下半年公告草案條文，但今年二月行政院指示，改由數發部主政辦理立法作業和後續條文解釋；目前草案還在行政院審查中，立委也陸續提出各自版本的草案。

對立委關切換手原因，國科會主委吳誠文表示，各界關切草案重點是AI產業的發展與應用，以及相關風險管理、資料治理等議題，而數發部負責推動國家重大數位發展計畫，因此行政院指示改由數發部主責。民進黨立委李昆澤也認為，國科會已接近智庫的研究性質，執行AI基本法的量能不足。

吳誠文強調，草案已在行政院作業中，「應該很快就會送出」；數發部次長葉寧也說，相關文字調整已完成，接下來須經過行政院會審議，數發部後續也會制定「AI風險分類框架」。

觀察國民黨立委共提出七個版本草案，內容大同小異，多是建立AI治理的方針和原則等；不過，各版本點名的主管機關不同，從行政院、數發部到國科會都有，國科會版本則沒有訂定主管機關。

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