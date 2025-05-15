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助增勞動力 吳誠文：智慧機器人拚2年落實

2025/05/15 05:30

行政院會今天將通過國科會的「AI新科技─智慧機器人計畫」，國科會主委吳誠文昨表示，預計從明年起國科會將編列4年100億元科技預算、國發基金也將編列10年100億元協助產業創新，推動國內智慧機器人發展。（記者鍾麗華攝）行政院會今天將通過國科會的「AI新科技─智慧機器人計畫」，國科會主委吳誠文昨表示，預計從明年起國科會將編列4年100億元科技預算、國發基金也將編列10年100億元協助產業創新，推動國內智慧機器人發展。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天將通過國科會的「AI新科技─智慧機器人計畫」，國科會主委吳誠文昨表示，明年起國科會將編列四年一百億元科技預算，國發會也將編列十年一百億元協助產業創新，推動國內智慧機器人發展，目標打造本土智慧機器人新創品牌公司，建立台灣AI機器人供應鏈，同時優先應用在健康與旅宿餐飲業等勞動力較缺乏的產業。

4年砸百億 優先應用在健康、餐旅業

吳誠文表示，賴清德總統宣示將台灣打造成人工智慧之島，AI大廠輝達執行長黃仁勳也多次表示，機器人是AI發展的重要指標。行政院在全國科技會議後形成共識，國科會與國發會、經濟部、數發部共同推動台灣智慧機器人。

他說明，有別於台灣既有的製造型機械手臂，智慧機器人結合機械與人工智慧，朝具有人類智慧的目標邁進，處理本來是人類要做的事情。國科會工程技術研究發展處處長洪樂文也表示，現在AI停留在虛擬的知識交流，但必須貢獻到社會實際勞動力，甚至推動科學實驗和發展，這對未來國家競爭力非常重要。

吳誠文表示，未來智慧機器人製造基地將位於台南柳營科技園區第三期，工研院也計畫在鄰近南分院成立研發基地，同時在國研院下設「機器人研究中心」，並可鏈結嘉義無人機聚落與南部沙崙科技城串聯形成科技產業鏈，同時搭配「大南方新矽谷計畫」。

他預期，兩年內就會有智慧機器人產品問世，而政府規劃將優先應用在健康台灣、旅宿餐飲等勞動力較為缺乏的產業；下階段則鎖定無人載具的智慧機器研發。

吳誠文也說，現在已有許多台廠打入機器人產業供應鏈，但台灣要培養自己的公司，「我們也要自己做晶片，大腦的晶片、小腦的晶片，我們都要發展」，同時也要建立台灣自主的智慧型機器人產業，堅持主權AI，要把相關資料留在台灣。

對進行中的台美關稅協商，吳誠文表示，若談判順利，相信台美未來可在智慧機器人產業合作，透過美國大型雲端AI業者，協助台灣的機器人擴散市場，「有機會創造另一個兆元產業」。

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