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台積電Q1股利調高為5元 總額將達1300億 創新高

2025/05/14 05:30

台積電股利再度上調，Q1每股配發5元，金額將達近1300億元。（記者洪友芳攝）台積電股利再度上調，Q1每股配發5元，金額將達近1300億元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）昨召開董事會，決議第一季盈餘的每股股利由上季的4.5元調高為5元，為季配發現金股利以來最高額，除息交易日為今年9月16日，10月9日發放股利，估計股利總金額將達近1300億元新高。

Q1稅後淨利 年增6成 相當於日賺逾40億

台積電第一季稅後淨利3615.6億元，年增6成，相當於日賺逾40億元，每股稅後盈餘13.94元，為單季獲利次高與同期新高。台積電近二年每二季調高股利，昨上調至每股配發5元現金股利。

此外，為因應市場需求及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，台積電董事會昨核准季度資本預算約152.47億美元（約新台幣4643.68億元），將作為建置先進製程、先進封裝、成熟/特殊製程的產能，還有廠房興建及廠務設施工程。

台積電董事會並核准出售公司機器設備予關聯企業世界先進（5347）新加坡子公司VSMC，總價預估介於7100萬元至7300萬美元（約新台幣21.62至22.23億元）。

台積電表示，這些設備公司已無生產使用，為了活化資產而出售，世界先進該座晶圓廠將採用130奈米至40奈米技術。台積電預計處分利益介於2190萬至2390萬美元（約新台幣6.6至7.3億元），將依實際處分價格與帳面價值計算，實際交易時間依雙方合約為準。

此外，台積電現任內部稽核主管梁立凡屆退，董事會核准現任會計主管翁銘莉接任，另核准任命陳志和為公司會計主管，自8月16日起生效。

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