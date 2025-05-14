政院推「婚育宅」 生1胎租金補貼加50%

行政院長卓榮泰昨日在Podcast節目接受專訪表示，內政部將推動「婚育宅」概念，生一胎租金補貼加50%。（圖：《法律白話文》節目提供）

提四大方向 協助青年安心成家

〔記者陳鈺馥、李文馨／台北報導〕因應高房價、少子女化等問題，行政院長卓榮泰昨日在Podcast節目接受專訪表示，內政部將推動「婚育宅」概念，單身民眾入住青年住宅或社會住宅，一旦要結婚、生子，租金補貼將再加碼，生一胎加五十％，第二胎再加五十％。

單身住社宅 結婚生子補貼加碼

卓榮泰指出，房價不易一夕驟降，因此政府透過增加青年住宅、社會住宅供給等政策，提供對青年朋友的照顧。而為了讓年輕人在租屋時，能夠清楚區域租屋行情大概是多少錢，政府推動「區域性」的租金統計資訊，增加租金透明度；同時也提供定型化契約等方式，避免房東藉由水電費等任意調漲租金。

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卓揆表示，其實「有房子住」應該比「買得到房子」優先；內政部將推出「婚育宅」概念，住在青年住宅或社會住宅的單身民眾，一旦要結婚、生小孩，租金補貼可再加碼，生一胎加五十％，再生一胎再加五十％。

因應少子女化 先讓青年人穩居

對此，內政部說明，「婚育宅」政策是針對少子女化所提出，主要先讓青年人「穩居」，才能讓青年人願意結婚、生養小孩；將以補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅四大方向，協助青年安心成家、婚育家庭穩居照顧，所需經費預計爭取國庫補助住宅基金支應。

此外，對於行政院送立院審議的四一○○億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，再度遭到藍白批評；卓揆說，民生補助部分包括挹注台電一○○○億元，因為今年電價若調漲，物價也都會起來，補撥台電一○○○億元是要讓台電財務能夠健全。

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