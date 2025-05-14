美財長︰亞洲協議樂觀 台灣有好提案

美國財長貝森特表示，對於與亞洲貿易夥伴達成貿易協議感到樂觀，並指台灣有「非常好的提案」。（法新社資料照）

歐盟有集體行動的問題 不太可能快速達成貿易協議

〔編譯盧永山／綜合報導〕在美國與中國同意各自調降高額關稅後，立即將重點轉至與亞洲國家、歐盟的談判工作。負責監督與亞洲國家談判的美國財長貝森特表示，對於與亞洲貿易夥伴達成貿易協議更感到樂觀，並指台灣有「非常好的提案」，同時淡化與歐盟快速達成協議的可能性，因歐盟有集體行動的問題。

與亞洲夥伴談判 進展順利

貝森特在利雅德舉行的沙烏地阿拉伯─美國投資論壇上受訪指出，他對與亞洲貿易夥伴達成貿易協議更感到樂觀，「對我而言，事情進展得非常順利」，並說美國已與日本進行有成效的討論，很快將與印尼展開談判，台灣有非常好的提案，與泰國和南韓的談判也在持續進行中。

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貝森特上週末才協助調停美中達成共識，同意從五月十四日起各自調降高額關稅，為期九十天，期間將繼續協商；美國也將從當日起，將中國和香港輸美的八百美元以下小額包裹關稅，由一二○％降至五十四％。

貝森特指出，川普對中國首度發動貿易戰時所簽訂的貿易協議，將提供兩國後續談判非常好的框架，「我們並非從零開始」。他並重申，美國不想與中國全面脫鉤，但將尋求在戰略產業這麼做，例如美國完全無法自足的醫藥和半導體，要把這些產業帶回美國。

針對與歐盟的貿易協議，貝森特表示，美國不太可能很快與歐盟達成貿易協議，因歐盟有集體行動的問題，例如義大利想要的東西與法國不同，這會妨礙談判；但相信到最後一天，美歐將達成一個令人滿意的結果。

美國總統川普則批評，歐盟對待美國比中國還惡劣，美國與歐盟的關稅談判才剛開始，歐盟會降很多，大家走著瞧，美國會占上風。

歐盟多次嘗試與美國談判，希望川普取消對歐洲商品徵收的關稅，卻還沒有突破。歐盟上週提出一系列可能的讓步，包括放寬監管和共同遏止中國產能過剩；但同時揚言，若談判停滯，將對總值九五○億歐元的美國商品徵收關稅。

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