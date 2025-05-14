替老舊核電廠開後門解套 核廢平台痛批罔顧核安風險

立院昨三讀通過核管法修正案，全國廢核行動平台痛批藍白兩黨罔顧核安風險，將持續抗議。（圖：全國廢核行動平台提供）

民團籲大眾 站出來罷免擁核立委

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院昨三讀通過「核子反應器設施管制法第六條條文修正案」，讓運轉逾四十年屆滿的老舊核電廠可以再延役二十年，對此，全國廢核行動平台與多個公民團體嚴厲譴責，痛批罔顧核安風險，將持續抗議，也呼籲大眾站出來罷免擁核立委。

廢核平台指出，立院藍白兩黨無視核電廠老舊、位處斷層、核廢無解等重大風險，聯手強行修法，替老舊核電廠開後門解套，罔顧核安風險、無視在地居民生命財產安全，嚴重破壞能源轉型方向與民主程序正當性。

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廢核平台表示，這是從去年就開始的修法混戰與政治鬥爭，本來去年七月已因爭議暫緩修法，遺憾在本月十七日核三廠除役前倉促三讀修法，衍生三大嚴重風險；首先，該修正案將核電廠申請換發執照的期限改掉，變成隨時都可申請，破壞專業審查制度。

第二，修法將運轉執照屆滿後不得運轉，改為可申請換照再運轉，明顯是為已除役的老舊核電廠重啟鋪路。廢核平台強調，國際上至今尚未有停機除役後重啟的案例，國、眾兩黨故意誤導大眾核電可輕易重啟，罔顧核安風險。

第三，條文新增核電廠運轉期滿換發的執照可延長二十年，這完全違背福島核災後，朝野曾反對核電延役的共識，無視台灣核電廠未經環評、未取得在地居民同意，數十年核安大小事故頻傳，今年三月核三廠更發生起火意外，顯示老舊設備有安全疑慮。核廢平台指出，核三廠更位於恆春活動斷層帶，一旦發生事故，後果不堪設想。

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