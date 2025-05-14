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核安子法未修 核電廠無法換照

2025/05/14 05:30

台電表示，核三廠二號機運轉執照為四十年，十七日屆期仍需停機。（資料照）台電表示，核三廠二號機運轉執照為四十年，十七日屆期仍需停機。（資料照）

〔記者林菁樺、吳柏軒／台北報導〕立法院昨趕在非核家園大限前處理「核子反應器設施管制法」修正草案，將核電廠壽齡再延長二十年。但台電表示，核三廠二號機運轉執照為四十年，十七日屆期仍需停機；經濟部強調，核安會等主管機關須修訂子法及相關核安檢查事項，台電才能進行評估，且單純修法無法保證核安，將依核安、核廢、社會共識等三大前提，督促台電依法辦理。

單純修法無法保證核安

核能安全委員會則表示，將審視修法衝擊，嚴格執行核電廠安全管制。

核管法修正案被視為核三廠二號機延役關鍵法條。但台電指出，核三廠二號機「建廠時」有安全分析報告，運轉執照仍是四十年，需要依照規定停機，再進行整體安全檢測與評估後才能調整。

核電要重啟或延役，除了修核管法第六條之外，核安會也要修正「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法第十六條」，依規定執照到期前五到十五年申請換發執照；換言之，此子法未修正，三座核電廠都無資格申請換照。

台電高層指出，法律、政策、預算三條件缺一不可，修法雖賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據，但非核家園的政策方向也需要明確，且政策底定才能進行「整體安全檢測」，需要由國際上同業同儕審查後，再提送完整的延役報告給核安會審查。

過去台電核一廠二○○九年曾提出延役審查，但中間歷經政黨輪替、核能政策轉向，台電二○一六年七月主動撤回；據悉，當時評估近乎完成，不過欠缺國際專家審查。

預算也是重點之一，光是第一關整體安全檢測評估，耗費好幾億元跑不掉。台電除需獲得設備汰換更新的預算金額外，最關鍵還有一難處，目前全球核能復興，屬於賣方市場，並非買主想要零件、材料就有貨，排隊等待耗時。

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