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多元職系、實習接軌、跨域培訓 國泰世華CMA再升級

2025/05/13 05:30

國泰世華銀行CMA計畫為培育人才求新求變，更因應不同職系需求，設計差異化的甄選流程，舉辦不同培訓活動。（國泰世華銀行提供）國泰世華銀行CMA計畫為培育人才求新求變，更因應不同職系需求，設計差異化的甄選流程，舉辦不同培訓活動。（國泰世華銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕為培養具備國際視野和全方位金融專業能力的菁英人才，國泰世華銀行每年舉辦CMA（Cathay Management Associate）儲備幹部計畫，至今已邁入第21年，為國內最具歷史的銀行儲備幹部計畫之一，更針對CMA定期舉辦跨屆百人聚會，透過交流以凝聚大家的向心力。

邀「不死鳥」郭泓志 分享奮鬥不懈職人精神

今年國泰世華以「職人精神」為主題，邀請擁有「不死鳥」封號的前旅美棒球好手郭泓志，以親身經歷出發，與上百位海內、外CMA出身的主管同仁，分享棒球場上的挫折與堅持，以及他如何追求卓越、奮鬥不懈的職人精神。

國泰世華銀行總經理李偉正於活動現場勉勵大家：「CMA不僅是一個儲備幹部計畫，更是培養未來領導者的搖籃。許多人已在公司累積了一定的經驗和成就，但這並不是終點，而是新的起點。在這個快速變化的時代，我們需要不斷提醒自己，持續學習、不斷進步，才能保持競爭力。我們鼓勵每一位CMA都要Aim High，Think Big，勇敢設定更高的目標，保有持續精進，追求卓越的職人精神。」

郭泓志鼓勵身處不同業務領域的菁英好手，持續追求進步與突破，他在演講中強調，「成功的道路上，寧可嘗試，也不要因為放棄而遺憾。讓今天的自己比昨天更進步，才是持續突破的關鍵。」

另為促進跨屆CMA間的互動與團隊合作，活動特別設計結合棒球元素的團體挑戰賽，透過學長姐經驗分享，帶領學弟妹們更快融入團隊。第十屆CMA羅意婷表示：「自己一個人很難走得遠，一定是一群人透過團隊合作、追求共同的目標和價值觀，一起共好，才能一起走得更遠。」 這也呼應「Better Together」的品牌精神，歡迎各領域年輕好手加入國泰大家庭，一起向下扎根、向上成長。

國泰世華銀行儲備幹部（CMA）計畫，已培育超過500位金融專業人才，隨著商科、理科人才跨界發展趨勢及數位科技人才需求增加，今年計畫也全面升級，除了既有的個金企劃、法金國際等領域，更納入AI商業分析、IT資訊應用等人才的甄選，並因應不同職系的需求，設計差異化的甄選流程，例如針對AI人才舉辦黑客松，而個金、法金及IT人才則透過情境模擬觀察應試者的實戰能力。

國泰世華也打破傳統招募管道，整合既有實習制度並擴大規模，早於同業前往校園，提前綁定並培育優秀關鍵人才，過程中培養如數據建模、產品企劃、業務分析等能力，同時給予專案實作機會，並透過實習成果評估，讓合適人選接軌CMA培訓計畫，在今年的實習生中，有近六成人選獲得實習單位舉薦，直接進入CMA的高階主管面試關卡。

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