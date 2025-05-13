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台驊總座：中國供應鏈已移轉 美中貨量回不去了

2025/05/13 05:30

台驊總經理顏益財表示，在中國供應鏈移轉情形下，中國到美國貨量已經回不去了。（記者王憶紅攝）台驊總經理顏益財表示，在中國供應鏈移轉情形下，中國到美國貨量已經回不去了。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕美中雙方昨發表聯合聲明，美國對中國進口產品課徵的145%關稅調降至30%，中國亦調降對美關稅至10%，為期90天。對此，貨攬業者台驊（2636）總經理顏益財指出，美中關稅調整後，在補貨潮帶動下，預期運價在2週後可望緩步走高，貨量可望恢復到對等關稅宣布前的60%~70%，貨量第三季會比第二季好，但在中國供應鏈已移轉下，美中貨量回不去了。

台驊昨舉行法說會，顏益財說，目前亞洲到美國的貨櫃船數量較去年同期減少35%，美國大型通路商貨架都快空了，但在美中關稅舒緩下，預期會有補貨潮，不過，目前已有不少貨物在美國碼頭保稅倉庫內，關稅戰降溫後，美國客戶就會立即提貨，但中國工廠恢復生產需要時間，加上許多原料都已轉移到東南亞去生產，因此要趕在關稅戰休兵期從中國出貨，貨量不會那麼多，因此，預期補貨潮將在二週後才會陸續出現，運價也將緩步走升。

美中關稅調整後 運價將緩步走升

顏益財說，目前90天內的美對中關稅仍需要30%，高性價比的貨物才會有補貨潮，因此研判貨量可以恢復到關稅前60%~70%。

顏益財說，目前美國線運價持穩，主要是航商過去幾年獲利不錯，手上現金滿滿，且在實施空班、併班等措施下，不須降價攬貨，而美中最終關稅稅率還要持續談判，因此運價只會緩步走揚，不會立即大漲。

顏益財指出，在中國的供應鏈已陸續轉移到東南亞，電商也轉戰東南亞、歐洲市場，加上中國推動一帶一路，美中關稅戰即使告歇，中國到美國貨量，也一定回不到關稅前的量體。

顏益財看今年海運市場還是「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，除川普關稅政策外，還有美元走勢、美債，以及全球地緣政治問題，而在川普當政下，未來四年將是「悲傷、驚喜交加」。

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