美關稅影響 4月證交稅連2月負成長

財政部表示，受美國對等關稅影響，四月台股暴漲暴跌且成交量下滑，使得四月證交稅年減31％、為逾兩年最大減幅。（資料照）

前4月總稅收年減1.2％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布四月全國稅收一五四一億元、年減三．一％；累計一至四月稅收七○八○億元、年減一．二％，以證交稅、營所稅及土增稅減少較多。財政部表示，受美國對等關稅影響，四月台股暴漲暴跌且成交量下滑，使得四月證交稅年減三十一％、為逾兩年最大減幅，連續兩個月負成長，預估五月證交稅可能續衰退。

根據統計，前四月全國稅收較上年同期減少八十五億元，以證交稅減一三二億元、營所稅減八十五億元、土增稅減四十億元較多，但綜所稅增加一八七億元。財政部統計處副處長劉訓蓉說，包括關稅、綜所稅、期交稅、特銷稅（奢侈稅）、營業稅、牌照稅及娛樂稅，前四月稅收均創歷年同期新高。

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財政部說明，前四月營所稅一一○億元、年減四十三．五％，因有大額退稅案件；綜所稅一八八五億元、年增十一％，主因盈餘分配、薪資及利息等扣繳稅款增加；營業稅一九二五億元、年增○．二％，因國內需求穩定，且機械及電機設備、精密儀器、基本金屬等進口稅額增加，但適用外銷零稅率廠商申請退稅也增加，抵銷部分增幅。

另，四月上市櫃股票平均每日成交值三三八一億元、為一年半新低，年減三十三．七％，證交稅一七八億元、年減三十一％；前四月證交稅七四八億元、為歷年同期第三高，但年減十五％。劉訓蓉指出，川普祭出對等關稅，四月台股暴跌暴漲，儘管下半月股市回彈，但成交量下降，加上基期偏高，導致證交稅大減。

房市方面，四月土增稅五十四億元、年減二十八．三％，前四月二五一億元、年減十三．八％；四月契稅十二億元、年減二十七．一％，前四月四十九億元、年減十六．八％；四月房地合一稅四十四億元、年減十六．三％，前四月一四五億元、年減十二．四％。

劉訓蓉表示，房地交易相關稅收均呈雙位數負成長，除央行信用管制持續外，近期對等關稅導致股匯市震盪，也影響民眾購屋意願與信心，加上房市基期高所致。

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