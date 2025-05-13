與24國洽談 白宮︰以美英協議為藍圖

白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特表示，與約二十四個國家洽談的協議，將以美國八日與英國達成的貿易協議為藍圖。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易團隊在瑞士日內瓦談判後達成共識，後續將持續磋商；而針對其他貿易夥伴的協商，白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特表示，與約二十四個國家洽談的協議，將以美國八日與英國達成的貿易協議為藍圖。

哈塞特十一日接受「福斯新聞」節目訪問說，商務部長盧特尼克已向他簡報與貿易代表葛里爾正在推動的約二十四項協議，它們看起來都有點像美國與英國的協議，但每項協議都是量身打造的，各有不同，因為每個國家「對我們做錯的事情不一樣，在意的事情也有所不同」。他強調，有些協議已經非常接近最後階段，美國在接下來幾週、甚至從本週起就將宣布更多協議；不過，最終仍要由總統川普決定「他是否喜歡這筆協議」。

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盧特尼克十一日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目訪問表示，對進口產品徵收十％基本關稅的政策，將在可預見的未來繼續實施，呼應川普上週稱「十％關稅是地板價」的說法；並說美國消費者不會承擔關稅帶來的額外成本，企業和他國政府將為此買單。

日本已與美國進行兩輪關稅談判，但沒有太多進展，主因日本尋求輸美汽車豁免二十五％關稅，但美方不願讓步，更批評日本在汽車和白米等領域設立非關稅壁壘。日本將尋求在本月稍後展開第三輪協商。

對於美英達成協議，將對包括汽車在內的產品徵收十％關稅；日本首相石破茂十一日在富士電視台節目中表示，這是一種模式，但「我們要的是徹底撤銷全部關稅，並不是說十％關稅就可以接受」。

石破茂並暗示，日本將以增加美國玉米進口做為談判選項之一，但強調不會為了要美國降低汽車關稅而犧牲日本農業。知情人士透露，日本也可能提議在造船方面提供美國技術合作。

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