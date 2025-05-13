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美中休兵90天 關稅分降至30%、10%

2025/05/13 05:30

美中關稅戰攻防美中關稅戰攻防

日內瓦會談獲共識 中國另將暫緩部分關鍵礦物出口等非關稅壁壘

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易團隊十日、十一日在瑞士日內瓦談判後達成共識，將在五月十四日前將當前的關稅稅率各調降一一五％，為期九十天，為雙方的貿易緊張降溫，以爭取更多時間解決彼此歧見。受此消息影響，週一歐股走高，美股開盤後大漲，美元指數和油價勁揚。

根據美中週一發布的聲明，美國將把對中國多數進口商品的關稅從一四五％調降至三十％（包括保留與芬太尼相關的二十％關稅）；中國對美國進口商品的關稅則由一二五％調降至十％。香港「南華早報」報導，北京並將暫停或停止四月二日以來宣布的非關稅措施，包括將美國一些企業列入制裁清單，以及對一些關鍵礦物進行出口管制。

率領美國談判團隊的財政部長貝森特表示：「我們已大幅調降關稅稅率，我們都同意任何一方都不想要脫鉤，我們在處理芬太尼的步驟上有非常扎實且富有成效的討論，而這樣的討論可能會促成中國簽訂採購協議。」貝森特強調，這次宣布的關稅減讓不適用於對美國所有貿易夥伴實施的產業關稅，而川普首任時期對中國實施的關稅依然有效。

參與談判的美國貿易代表葛里爾則說：「了解我們能夠多快達成一致非常重要，這反映（美中）歧見可能沒有想像的那麼大。」他並指出，美國高達一．二兆美元的貿易逆差，是川普總統宣布國家緊急狀態並徵收關稅的原因，這次談判將是解決這個緊急狀況的第一步。

雙方承諾建立機制續磋商

中國商務部週一在官網發布聲明表示，雙方同意建立貿易談判機制，以保持密切溝通，並定期和不定期進行進一步磋商；代表出席此次談判的中國副總理何立峰將持續參與日後與貝森特、葛里爾的磋商。

美股早盤飆漲 美元、油價勁揚

受美中大幅調降關稅影響，週一中國和香港股市收高，歐洲三大股市走高，美股開盤大漲，道瓊上漲逾千點，美元指數漲○．九％，布蘭特原油期貨價格飆漲三．七％，金價大跌三．二％。

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