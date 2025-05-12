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〈財經週報-本週熱點〉國銀人民幣存款餘額 下滑趨勢不變

2025/05/12 05:30

市場看壞人民幣後市，預期國銀人民幣存款餘額長期下滑趨勢不變。（彭博）市場看壞人民幣後市，預期國銀人民幣存款餘額長期下滑趨勢不變。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

本週中央銀行將發布國銀人民幣存款餘額，在中國經濟沒起色，美中關稅戰如火如荼展開，市場看壞人民幣後市下，預期4月國銀人民幣存款餘額仍是易減難增，長期下滑趨勢不變。

根據央行統計，3月人民幣存款餘額為1109.75億元（單位人民幣、以下省略），續寫2013年10月以來新低紀錄，單月大減24.18億元，已經連4個月下滑，且減額有擴大跡象。

央行表示，3月外匯指定銀行（DBU）存款減少25.46億元至798.95億元，主要是投信公司匯付基金到期贖回款給投資人，法人戶將人民幣存款轉為美元，並轉為投資美元計價債券國際金融業務分行， 個人戶更是連5月減少；國際金融業務分行（OBU）因法人戶承作美元兌人民幣的遠期外匯交易到期，到期交付款存人民幣定存，4月微增1.28億元至310.8億元。

官員指出，由於聯準會維持利率不變，美元定存利率仍有3-4%，比起人民幣1%更有吸引力，4月美國宣佈對等關稅，是否進一步打擊市場持有人民幣信心，可密切觀察。

3月加班工時與獎金 預估同步增加

另，行政院主計總處本週將公布3月受僱員工薪資與人數，由於3月通膨率達2.29%，漲幅擴大，可能影響3月實質經常性薪資成長，惟對等關稅前，出口商急出貨，預料加班工時與獎金將同步增加。

根據主計總處統計，剔除物價因素，2月實質經常性薪資平均43,407元，年增1.41%，薪資成長速度連11月超過通膨。前二月實質經常性薪資43,380元，年增0.81%，為近4年同期最高。

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